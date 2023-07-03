【腎衰竭】人妻雙腳水腫嚴重腎衰竭剩20%　求醫揭與丈夫共享1種藥物有關

▲ 人妻雙腳水腫嚴重腎衰竭剩20%，求醫揭與丈夫共享1種藥物有關。

藥物要根據適當指示才可服用。台灣有一名女子雙腿異常水腫，求醫才發現原來她的腎功能降至只有20%左右，情況危急。醫生經問診後方知悉女子得病，原來與長期跟丈夫「共享」一種藥物有關，導致她患上嚴重腎衰竭。

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據節目《醫師好辣》，台灣肝膽腸胃科醫生陳炳諴日前分享病例，指曾有一名50多歲男子因高血壓前來求醫。該名男患者本身開小吃店，工作忙碌、壓力大，導致血壓容易飆升，因此希望醫生能為他處方降血壓藥。

而男子還要求醫生將正常劑量的1粒藥丸，改成減半劑量的2粒藥丸，並聲稱自己在休息時不緊張，可以只吃1粒；到繁忙時段就會服第2粒。醫生認為男子言之有理，便按其要求處方藥物。

不久之後，男子卻帶着老婆前來覆診，並指其太太雙腳嚴重水腫，血壓的收縮壓更是已飆升至180多毫米；經抽血檢查，才發現她的腎功能只剩下20%，而一般人標準是在60至80%間。當腎功能降至10%或以下便要洗腎，因此男子太太的情形，可說是很危急。

經問診後，醫生得知男子竟然長期將自己的高血壓藥，分給妻子吃，並以為能助妻子護腎。幸而男子的太太在治療下，腎功能重新恢復到30%以上。

陳炳諴稱，降血壓藥中有種抑制劑名為「ARB」，有助血管收縮，當用在腎功能正常的人身上時，可保護腎臟及心血管；但這種成分也是雙面刃，當患者腎功能不足時，便會迅速傷腎。

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責任編輯：羅嘉欣