【入稟索償】康橋前院長張健華被指性侵女院友　家屬入稟索償逾134萬開審

▲ 答辯人張健華。梁錦麟攝

私營殘疾人士院舍康橋之家前院長張健華，涉於2014年性侵犯智障女院友被控，因女事主未能出庭作供，張最終獲撤控。女事主母親早前入稟區域法院向張等索償逾134萬，案件今（3日）於區域法院開審。原告開案陳詞指，女事主事發後有極不尋常的反應，並出現創傷後遺症，從各項證供佐證，均能證明張曾性侵女事主。

原告由女事主母親代為入禀；答辯人為張健華、康橋護理服務有限公司及智友集團有限公司。張沒有律師代表，據了解，原告要求答辯人賠償逾134萬元。

原告一方於庭上表示，與智友一方擬達成和解，法官質疑雙方為何未有在事前商討。原告表示需就和解協議準備文件，稍後將處理程序。

原告方開案陳詞指，本案爭議在於張有否性侵事主，就事實裁斷方面，可從各項證供佐證。首先2014年8月10日當日，事主母親觀察到事主事發後有極不尋常的反應，如哭泣及拒絕進食，母親聽到事主描述性侵事件後，向社工尋求協助後報警。

原告方續指，事主於數天後於錄影會面中講述的性侵過程，亦非憑其經驗及詞彙可描述出來，又指事主事後患有創傷後遺症，當中成因或是遭受性侵。

原告又指，事件中亦有院友拍攝到事主被張召入辦公室，原告指短片雖然未有拍到性侵過程，但該院友亦看見張曾脫褲。此外，亦有文件顯示警方事後在張的辦公室檢取帶有張的精液及事主體液的紙巾。

原告方指，康橋事後不再僱用張作院長，明顯是逃避法律責任。而且張作為康橋之家的僱員，故康橋須負上法律責任，即使康橋不承認與張有僱傭關係，但雙方仍有緊密關係，故康橋仍負有責任。

張一方的開案陳詞指，性侵事件未有發生，又指事主患有妄想症及創傷後遺症，認為應傳召專家解釋發病的先後；其餘答辯人的開案陳詞則指，院長僅有負責行政工作，並非照顧院友，故當中並未有信託責任。

聆訊明(4日)續。

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記者：梁錦麟