《奪寶奇兵：命運輪盤》首周末香港破790萬元 登香港周末票房第一位 娛樂 19:11 2023/07/03 分享： 分享： 熱門 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong ▲ 《奪寶奇兵：命運輪盤》 由夏里遜福（Harrison Ford）主演的荷里活電影《奪寶奇兵：命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）於上周四（6月29日）上映， 今次是經典電影角色鍾斯博士的冒險最終章，今集繼續勇闖世界各地展開海陸空奪寶激鬥，緊張刺激娛樂性及可觀性豐富。 票房亦延續該系列的賣座傳奇，成為首周末香港票房第一位，由上周四上映後累計香港票房衝破790萬港元，吸引逾81,035萬人次入場。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【別叫我〝賭神〞】周潤發新片開畫4天收破5百萬 籌備第二周謝票報答觀眾 今日 18:25 【別叫我〝賭神〞】周潤發新片開畫4天收破5百萬 籌備第二周謝票報答觀眾 【首爾直擊】瑪歌羅比現身《BARBIE》首映騷身材 與America Ferrera+Greta Gerwig齊冧粉絲 23:12 2023/07/02 【首爾直擊】瑪歌羅比現身《BARBIE》首映騷身材 與America Ferrera+Greta Gerwig齊冧粉絲 【元素大都會】彼思最大規模特效製作影片 入場前7大備忘 18:52 2023/06/29 【元素大都會】彼思最大規模特效製作影片 入場前7大備忘 你可能感興趣 【別叫我〝賭神〞】周潤發新片開畫4天收破5百萬 籌備第二周謝票報答觀眾 今日 18:25 【別叫我〝賭神〞】周潤發新片開畫4天收破5百萬 籌備第二周謝票報答觀眾 【首爾直擊】瑪歌羅比現身《BARBIE》首映騷身材 與America Ferrera+Greta Gerwig齊冧粉絲 23:12 2023/07/02 【首爾直擊】瑪歌羅比現身《BARBIE》首映騷身材 與America Ferrera+Greta Gerwig齊冧粉絲 【元素大都會】彼思最大規模特效製作影片 入場前7大備忘 18:52 2023/06/29 【元素大都會】彼思最大規模特效製作影片 入場前7大備忘 夏里遜福 電影 動作片 荷里活