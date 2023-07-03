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《奪寶奇兵：命運輪盤》首周末香港破790萬元　登香港周末票房第一位

娛樂 19:11 2023/07/03

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《奪寶奇兵：命運輪盤》

由夏里遜福（Harrison Ford）主演的荷里活電影《奪寶奇兵：命運輪盤》（Indiana Jones and the Dial of Destiny）於上周四（6月29日）上映，

今次是經典電影角色鍾斯博士的冒險最終章，今集繼續勇闖世界各地展開海陸空奪寶激鬥，緊張刺激娛樂性及可觀性豐富。

票房亦延續該系列的賣座傳奇，成為首周末香港票房第一位，由上周四上映後累計香港票房衝破790萬港元，吸引逾81,035萬人次入場。

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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