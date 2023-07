《奪寶奇兵：命運輪盤》首周末香港破790萬元　登香港周末票房第一位

▲ 《奪寶奇兵:命運輪盤》

由夏里遜福(Harrison Ford)主演的荷里活電影《奪寶奇兵:命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)於上周四(6月29日)上映,

今次是經典電影角色鍾斯博士的冒險最終章,今集繼續勇闖世界各地展開海陸空奪寶激鬥,緊張刺激娛樂性及可觀性豐富。

票房亦延續該系列的賣座傳奇,成為首周末香港票房第一位,由上周四上映後累計香港票房衝破790萬港元,吸引逾81,035萬人次入場。