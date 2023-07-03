【國寶文物】城大明起辦文物展　免費展出圓明園4獸首兼實境呈現圓明園

▲ 城大般哥展覽館明日（4日）起將分2期舉辦「圓明園獸首暨文物展」，首期將展出4件圓明園十二生肖獸首銅像（即虎首、猴首、牛首與豬首）。（曾耀輝攝）

城市大學般哥展覽館明日（4日）起將分2期舉辦「圓明園獸首暨文物展」，首期將展出5件國家一級文物，包括4件圓明園十二生肖獸首銅像（即虎首、猴首、牛首與豬首），以及西周青銅食器「遂公盨」；展覽採創新科技展示圓明園遺址及不同文物，市民可免費入場參觀，了解獸首特色、作為水力噴泉裝置的設計巧思；展館總監形容展覽可讓大眾「置身（圓明園）其中，重新認識及感受這項人類遺產」。

城市大學、中國旅遊集團及中國保利集團合辦「盛世聚首天寶芳華：圓明園獸首暨文物展」，首期展覽將由明日起，展出4件圓明園獸首銅像，即虎首、猴首、牛首與豬首，直至8月31日。般哥展覽館總監兼策展人陳麗碧形容上述獸首為「融合中西文化的藝術結晶」，由來自意大利的清朝宮廷畫師郎世寧引進藝術科技，呈現出動物細緻的毛髮及肌膚。她亦以牛首為例，稱其牛角有別中國傳統的黃牛、水牛，而是接近西方鬥牛的形象。

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同時，展覽採用各種創新科技，讓觀眾在沉浸式體驗中，加深了解圓明園及各項文物，如以實境呈現十二生肖獸首銅像的原址海晏堂。陳麗碧形容，市民可親身感受圓明園歷經戰爭、火燒破壞後的面貌，理解文化保育。她亦示範使用互動屏幕，介紹首次在港展出的西周青銅食器「遂公盨」，記載「大禹治水」的故事內容，認為有助大眾深入淺出理解文物發展。

十二生肖獸首銅像為座落圓明園海晏堂的水力噴泉裝置，每個獸首會按中國歷法，依次噴水報時；文物在英法聯軍火燒圓明園期間被搶掠，流散百多年，20世紀後期才陸續重現。陳麗碧指，冀藉展覽令市民深刻了解圓明園的文化背景，以及了解「大水法」背後的科學原理，包括利用水壓、北宋蘇頌渾儀的圭表等調校時間，不用電亦能夠對應各時辰進行噴水。

市民可免費參觀展覽，但需於入場前3日掃描二維碼預約，周末及公眾假期則無須預約；逢周一休館。而第2期展覽會於9月5日至10月31日舉行，屆時將展出仿製獸首銅像原物，即藝人成龍贈與新加坡亞洲文明博物館的全套十二生肖獸首雕塑。

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記者：梁凱婷