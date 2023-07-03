【首爾直擊】瑪歌羅比亮相《BARBIE》首爾記招　自爆兒時不太玩芭比公仔

▲ 電影《BARBIE》首爾記招

《BARBIE》（芭比）將於7月20日在香港上映，主要演員瑪歌羅比（Margot Robbie） 、America Ferrera、導演Greta Gerwig一同現身韓國首爾，為電影宣傳！

三人在今早（7月3日）現身記者會，接受韓國記者的提問，三人回應了不少問題，相信可讓一眾《BARBIE》粉絲「止止癮」呢！

自爆兒時不太玩Barbie的Margot Robbie說：「我的角色就是典型的Barbie，正是在1959年的最初版，金髮、穿黑白泳衣。」

【首爾直擊】瑪歌羅比現身《BARBIE》首映騷身材 與America Ferrera+Greta Gerwig齊冧粉絲

Margot Robbie讚導演

Margot Robbie指自己很喜歡這個角色，並希望這是每一個人都可以表達自己意見的電影。

導演Greta Gerwig指所有女性是Barbie、Barbie也是所有女性，Barbie已可以代表不同的女性。她指由Margot Robbie在電影中是演典型的Barbie，即是過往大家所認知的。

Margot Robbie稱自己已看了Greta Gerwig執導的電影，大讚對方是聰明、友善、有魅力，稱對方身兼監製與演員於一身，已交出了很好的作品。 Greta Gerwig對可與Margot Robbie合作，也感興奮。

▲ 《BARBIE》首爾記招（陳淑霖攝）

America Ferrera談感受

Greta Gerwig稱自己喜歡Barbie，更搞笑地指自己的偶像是Margot Robbie。

至於America Ferrera，表示自己未曾玩Barbie公仔，想不到自己可參與Barbie電影演出。她稱Barbie是由女性創造，並由女性賦予Barbie生命。

當被問到最能代表自己的顏色是甚麼時，「一身粉紅」的Margot Robbie稱是黃色、America Ferrera則屬意紅色，Greta Gerwig則喜歡紫色。

記者：陳淑霖

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