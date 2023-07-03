【懸紅通緝】劉兆佳：警高調通緝有三大作用　料部分人有所收斂

▲ 全國港澳研究會顧問劉兆佳。（資料圖片）

警方國家安全處今日宣布通緝8名人士，他們涉嫌在海外勾結外國勢力、危害國家安全等罪。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，警方高調通緝有三大作用︰

（1）讓香港人明白香港仍然面對嚴重的國安風險，外部勢力仍在用海外的反中亂港分子為棋子打擊香港和國家，以及西方國家是那些反中亂港分子的靠山和包庇者。

（2）對在香港和海外從事危害國家安全行為的人產生震攝作用。劉兆基指，海外反中亂港分子的組織不少，如果他們知悉香港國安法的域外效力，部分人應該會有所收斂，以免禍及家人朋友。

（3）潛逃海外的亂港分子，為西方提供反華的彈藥，例如為外國政府提供制裁名單等。特區須向外宣傳港區國安法的域外效力，對外宣示「雖遠必究」的態度。

立法會法律界議員林新強支持警方依法通緝，認為是完全依照《基本法》和港區國安法辦事，維護香港秩序、捍衛香港法治。期望特區政府依法辦事，對暴亂首犯實施法律制裁，作為對社會年輕人的法治教育，避免傳播「法不責眾」的錯誤意識。

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責任編輯：戴朗希