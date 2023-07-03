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【中秋節2023】半島推新口味奶黃月　多款網上預購高達92折

社會 23:47 2023/07/03

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熱門 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

半島精品推出的月餅，今年更推出新口味。（半島圖片）

雖然距離中秋節仍有約2個月，不過不少月餅店已開始熱銷預購，其中極搶手的半島月餅，除了人氣熱賣的傳統奶黃月，今年更推出2款新口味，包括迷你朱古力奶黃月餅，以及迷你水果奶黃月餅；而即日起至本月19日，多款半島經典月餅開始接受網上預訂，其中3款傳統口味更有官網獨家早鳥優惠，買滿24盒或以上可享92折。

半島月餅除了本地熱賣，往年都有不少內地客搶購，一度掀起炒風。而疫情後，零售市道回暖，不少商戶都期望節日可拉動生意額回升，紛紛推出預訂優惠（見另文）。半島月餅亦推出網上預訂優惠，並以新口味吸客。

推新口味　早鳥預購優惠

半島精品店表示，今年推出2款全新口味，包括6個裝的朱古力奶黃月餅，每盒售488元；以及迷你水果奶黃月餅，當中士多啤梨奶黃月及芒果熱情果奶黃月各3個，每盒售388元。
店方表示，半島月餅將於7月20日起於門店正式發售，而即日起至7月19日接受網上預訂各式中秋月餅。其中，預購迷你奶黃月餅或迷你雙輝月餅，可享官網獨家早鳥優惠，預購2 至23盒可享95折，24盒或以上可享高達92折；而訂購滿2,000港元，可安排免費送遞服務。

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另外，半島精品店亦有推出多款禮盒，其中由米芝蓮星級廚師鄧志強師傅構思的「星廚月餅禮盒」，售988元。

識別編碼防偽冒　同喵坊合作回收再造

為免偽冒產品，半島精品表示，多年前起已在包裝上引入識別編碼，市民選購時可留意，並會有網上認證版。而且亦連續4年與喵坊合作，回收半島月餅盒，循環再造為再生紙。

官網早鳥訂購優惠：
迷你奶黃月餅4個：248元，2盒起售235.6元，24盒起售228.16元
迷你奶黃月餅8個：448元，2盒起售425.6元，24盒起售412.16元
迷你雙輝月餅8個（迷你奶黃月餅4個、迷你蛋黃白蓮蓉月餅4個）：478元，2盒起售454.1元，24盒起售439.76元

其他口味：
迷你水果奶黃月餅6個*：388元
迷你朱古力奶黃月餅6個*：448元
迷你蛋黃雙式蓮蓉月餅6個*：398元
七星伴月禮盒：688元
迷你名茶奶黃月餅6個：388元
星廚月餅禮盒：，售988元

*註：2023年新出品

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責任編輯：吳雋妍


 

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