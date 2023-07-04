【細菌溫床】研究揭枕頭套7日不洗　細菌比廁所板多1.7萬倍恐引發10大健康問題【附清潔貼士】

▲ 研究揭枕頭套7日不洗，細菌比廁所板多1.7萬倍，恐引發10大健康問題。

床單、枕頭套等寢具暗藏細菌，一定要勤洗勤換。美國有研究表示，枕頭套7日不洗，細菌量比廁所板要多1.7萬倍，甚至可能會引發休克、腦膜炎等10大健康問題。

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綜合外媒報道，根據床單公司AmeriSleep本月發布的研究，枕頭套1周未清洗可能含有300萬個細菌，其細菌含量亦比廁所板多1.7萬倍。有網民最近亦於TikTok發布對比枕頭套細菌含量的影片，他切下普通枕頭套的一角放入培養皿中，研究細菌和真菌隨時間推移而生長的情況。結果在短短5天内，未清洗的枕頭套就在培養皿中充滿了細菌。

美國康奈爾大學威爾醫學院皮膚科博士Hadley King表示，床單每天會被約5,000萬個死皮細胞、汗液、化妝品、乳液、頭髮、花粉和寵物皮屑等污染。他又指，死皮細胞和汗液是塵蟎的食物，它們會吸引塵蟎到床上並幫助繁殖。

他解釋，睡在同一個枕頭套上未清洗一周，其所含的細菌可能會導致過敏、皮膚感染和皮膚炎症，其中金黃色葡萄球菌（Staphylococcus）可能會導致皮膚感染（癤子(膿瘡)）和蜂窩性組織炎。

AmeriSleep曾進行了連續4星期的實驗，在每周的開始採集3名受試者未洗的枕頭套。結果顯示，一周後，枕頭套上每平方英寸的細菌數量竟高達300萬到500萬個，當中包括桿菌和革蘭氏陽性球菌。

桿菌可引起眼部感染、心內膜炎、菌血症、敗血症、肺炎、腦膜炎和肌肉骨骼感染；而革蘭氏陽性球菌可導致中毒性休克綜合症和其他對抗生素有抵抗力的感染。除此以外，該研究更發現，枕頭套上亦會有床蝨，導致起床時可能會全身發癢，臉上、頸子和肩膀，或者發現床蝨的咬痕。

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皮膚科醫生Hadley King指出，定期清洗枕頭套和床單可以有效避免細菌和病毒的繁殖，減少皮膚感染和發炎等健康風險，建議可每週至少清洗枕頭套2次。

一個枕頭有16種真菌

「BUSINESS INSIDER」曾引述英國曼徹斯特大學一項研究指，在10個定期使用了1.5至20年的枕頭樣本中，發現每個枕頭都含有大量真菌。當中以「煙麴黴」（Aspergillus Fumigatus）最常見，其中有樣本更鑑定出16種不同真菌，並且有上百萬個真菌孢子。這些真菌除了可引起過敏現象，還可感染肺部及其他器官，危害健康。

塵蟎的糞便會產生一種蛋白質，可導致人體眼睛發紅、發癢、流鼻涕，更可引起其他類似感冒的症狀。若不定期清洗床單，並在睡前使用護膚品，這些護膚品就會轉移並堆積在床單上，堵塞毛孔，導致皮膚生暗瘡。

清潔枕頭貼士

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源早前接受TOPick訪問時指，枕頭、棉被和床褥都是塵蟎出現的重災區。睡覺時，人體會剝落皮屑或死皮，再加體溫，會令床上的蟎蟲得到養分。

建議：

每天早上起床後，盡量攤開棉被，不要立即摺疊，好讓被面和被芯保持乾爽，減少濕氣累積，杜絕蟎蟲繼續滋生繁殖。

每季把棉被、枕頭等床上用品「用陽光曬一曬」，以保持乾爽，並達至殺菌功效。

枕頭、被套、床褥套等宜定期清洗更換。若枕頭發黃或發黑便應丟棄，因枕頭容易積藏頭皮屑，滋生蟎蟲。

Beyond Sleep 枕頭達人Kitrina亦曾接受TOPick訪問，她指出若枕頭採用天然物料，耐用性一般約為2至3年，但要經常用水清洗。

只要你每天睡醒後，拍打枕頭，將它變回它原本的形狀以及勤力清洗枕頭套就已很足夠。

若要清洗枕頭的話，Kitrina建議大家用60°C以下的水清潔，避免破壞枕頭的天然物料及組織。此外，應避免用漂白水及燙斗清潔或燙枕頭，因為太高溫的話，這些化學物料很容易破壞枕頭表面的布料及纖維。

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責任編輯：羅嘉欣