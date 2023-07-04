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【怪獸爸爸】不滿小五女兒只考第5名　狠父藤條打40下懲罰遭炮轟

育兒經 10:25 2023/07/04

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熱門 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

爸爸不滿小五女兒只考第5名，用藤條打她至少40下。

打罵絕非管教孩子的好方法，對他們的身心亦造成不良影響。近日台灣發生一宗虐兒事件，有爸爸不滿小五女兒只考第5名，用藤條打她至少40下，予以懲罰，更將體罰影片發布至社交媒體。事件引來網民炮轟，當局亦介入調查。

最新影片︰

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【湊得輕鬆啲】遇上繼女激發父愛浪子變「陳豪」　劉翁身教3子女善良︰對抗人性醜惡

怪獸爸爸少一分打一下

綜合台灣傳媒報道，一名爸爸在facebook以「這學期考第5名下場」為題發帖，上載照片及影片，只因他就讀小五的女兒這學期僅考第5名。他要求女兒拿著獎狀罰跪，更以藤條打她的小腿及大腿。

從影片可見，女童放聲大哭，該名爸爸分享女兒被他打到滿腳傷痕的照片。爸爸解釋父女之前約定，每科要考獲95分，否則「少一分打一下」，結果他以藤條鞭打女兒40多下。這則體罰帖文，引起大批網民抨擊，指責他枉為人父，而且女童考到第5名已相當優秀。

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校長心疼女童滿腳傷痕

女童就讀小學的校長稱，老師上周四6月29日接獲家長傳來有關影片，隨即通報學校。校方亦已通報社會局、家暴中心，並請社工協助處理。另一方面，校方請家長刪去在社交平台發布的影片，以保護孩子私隱。校長指女童事發翌日返學沒有異常，但看到她雙腳滿布傷痕，令人心疼。

女童的父親昨日（3日）在facebook發帖表示，他已看到網民的留言，並接受批評︰

此事PO網是真的我不對，會虛心接受指正並轉換方式好好陪伴孩子們長大。

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責任編輯︰王明芳

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