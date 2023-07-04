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【娛圈喜事】大仔與圈外女友Alina古堡舉行西式婚禮　張堅庭大讚媳婦完美典範

娛樂 10:08 2023/07/04

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熱門 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

幸福快樂！

導演張堅庭與英皇集團主席楊受成長女楊諾思育有兩子一女，日前張堅庭在網上宣布正式榮升做老爺！

大仔張高銘（Justin）與圈外女友Alina結婚，張堅庭搞笑地說：「他結婚，我們甩身…」其實二人在去年12月已經在香港舉行中式傳統婚禮，而今次則在古堡舉辦西式婚禮，一對新人在親朋好友的見證下，成為夫婦，場面感人。

【娛圈喜事】張堅庭娶新抱榮升老爺　長子遺傳父親藝術細胞電影系畢業

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早視對方為未來媳婦

新任老爺的張堅庭對媳婦Alina讚不絕口，更表示早已視對方為未來媳婦的最佳選擇，並指自己與太太等了10年才等到Justin與Alina修成正果。

張堅庭說：「他們7歲認識，但相戀於2020，當時大瘟疫剛爆發，他剛被公司炒魷，臉上長滿暗瘡，腸道亂了套（可能是焦慮），她，學生班長，科技公司的管理精英。竟然夠膽在世界荒亂中與他訂下盟誓，並放棄最頂尖商學院的取錄通知書，和我們的大仔籌劃未來。」

他續指在16歲的生日會發現Alina的可愛與智慧，暗自視之為他們未來媳婦的最佳選擇：「但這對好朋友讓我和太太等足十年才修成正果，當中的跌宕和時間差很易改寫結局，總之，上帝有時也聽禱告的。」

二人在古堡舉辦西式婚禮。

等足十年二人修成正果

其後張堅庭再有分享自己在兒子婚禮上的感言，他大讚媳婦有一種在她面前讓人振奮的氣質，自信、平易近人，笑聲強而響亮，沒有任何掩飾。

她的學業成績也很出色，完全是未來媳婦的完美典範，可惜當時兩人只是最好的朋友：「每隔一段時間，我都會問兒子關於Alina的事，答案總是『最好的朋友，爸爸。』我們花了十年的時間才實現我們的夢想。」

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婚禮浪漫

而Justin亦在社交網上分享不少婚禮現場的短片，見他們在古堡內宣讀結婚誓言，又開心跳舞，與一班親朋好友共度難忘婚禮，認真恭喜恭喜！
 

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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張堅庭 娛樂人物職業 娛樂行業 家庭教育 家庭關係

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