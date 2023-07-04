【東張西望】東張女神踢爆無牌「神醫」遭辱罵兼禁固　梁敏巧反擊：你恐嚇我？【有片】

▲ 「東張女神」梁敏巧面對惡漢處變不驚，還霸氣反擊：「你恐嚇我？」

TVB資訊節目《東張西望》昨晚（7月3日）播出一集，有苦主控訴遭屯門一街市內無牌行醫處方藥材舖，騙取逾10萬元私己錢。

《東張西望》節目組派出主持梁敏巧採訪店舖老闆，期間遭對方發惡以粗言辱罵，更出言恐嚇兼禁固，不讓攝製隊一行人離開，不過梁敏巧處變不驚，還不斷反擊繼續質問，正義行為獲網民大讚為新一代「東張女神」。

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踢爆無牌「神醫」

節目組收到苦主陳小姐控訴，稱母親因患甲狀腺組織增生問題而找這位「神醫」求助。

原本陳母一直服用西藥控制病情，但因被「神醫」洗腦擅自減藥，改服聲稱祖傳秘方的藥材可根治問題，兩劑17000元，陳母至少購買12劑，而且每劑價錢一次比一次高，共逾10多萬元。

▲ （影片截圖）

陳小姐眼見母親服用多時卻未有改善，有感受騙便向店舖老闆娘對質，要求對方交出處方，但所謂的處方並沒有詳細列名。而「神醫」雜貨店老闆娘斷症陳母體內患有甲狀腺腫瘤，但陳小姐指母親早前看過西醫，經過檢查後證實腫瘤為良性。

陳母亦向「神醫」雜貨店老闆透露女兒患有婦科病問題，對方在未有見過陳小姐情況下，開了沒有列明成份的藥，令陳小姐更加覺得不可信。

節目組後來「放蛇」稱有婦科病問題，店舖老闆娘再次遊說買藥材，追問秘方成份，對方僅寫下6種藥材，而註冊中醫師看過藥包後證實內裡起碼有14種藥材。

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「東張女神」力抗反擊

經過節目組查證後，雜貨店僅售賣藥材，但並非持牌的中醫診所。主持梁敏巧採訪並指有苦主控訴售賣的中藥未有清楚列明處方，而且價錢昂貴，老闆娘拒認曾開藥方，表示自己只售賣藥材。

而在旁另一位男老闆卻突然發惡，不但以粗言穢語指向梁敏巧辱罵，更出言恐嚇兼禁固主持與攝製隊：「你咪走，我同你哋講，你哋三個企喺度！」梁敏巧與工作人員避到出街市外，男老闆繼續粗口「問候」，還聲稱已報警處理，攝影人員忍不住出言護梁敏巧：「咪咁惡啦，人哋女人嚟㗎，大佬啊！」

▲ （影片截圖）

見慣大場面的梁敏巧表現淡定，反擊質問對方：「你依家係咪恐嚇我？」、「你點解係咁用粗口鬧我呢？」男老闆還用手擋著攝製隊的七人車，阻止離開，直到警員到場才收手。

不少網民大讚梁敏巧正義追訪行為勇敢，封她為新一代「東張女神」。

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