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【豬心移植】全球首例「豬心移植人體」　患者手術後2個月病逝3大失敗原因出爐

健康 11:53 2023/07/04

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全球首例「豬心移植人體」， 患者手術後2個月逝3大失敗原因出爐。

2022年1月，美國一名患有嚴重心臟病的57歲男子，接受全球首宗「移植豬心」手術，可惜術後2個月卻死亡，令當時一班醫療人員大惑不解。在經過大約1年多時間調查，男子的死亡原因終被揭開。

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綜合外媒報道，於6月29日發表於醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）的研究文章，披露了57歲美國男子David Bennett的死亡原因。在病例報告中，清楚列明為了降低病患異體移植的排斥副作用，研究人員在手術前曾想盡辦法處理，但最後排斥反應卻仍然持續。

在移植過程中，文件又披露了David Bennett曾經接受兩次高劑量的IVIG（靜脈注射免疫球蛋白），其中第2次注射是於手術後的第47天，惟當時他的情況已經明顯惡化。研究人員事後才發現，IVIG注射或加重了男子病情的惡化，因為研究人員發現雖然IVIG在體外實驗時，未有證據顯示會與豬主動脈內皮細胞結合，但是在進入人體後，卻出現強結合反應。

此外，在David Bennett過世後，研究人員發現，在移植的豬心中，其實潛伏著PCMV（豬鉅細胞病毒）與PRV（豬玫瑰疹病毒），而這兩個病毒會引發人體炎症反應，懷疑亦與他的死亡有關。

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責任編輯：羅嘉欣

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