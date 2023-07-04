【二手電器】沙田居民搬屋送極殘雪櫃　滿布貼紙污漬稱功能完好疑另有目的

▲ 有沙田居民搬屋送極殘雪櫃，滿布貼紙污漬稱功能完好。

以前要換新電器，通常會賣俾收賣佬，不過現在網絡發達，可以放上群組贈予有需要人士，既環保又可以循環再用。一名沙田居民為免浪費，在沙田街坊群組免費轉讓一部雪櫃，結果因為該雪櫃極殘，網民紛紛在留言區取笑，更質疑她將雪櫃送出其實是想找人搬走，不需自己搬運。

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該名女網民在Facebook群組「沙田之友」中發帖，指現居住的單位即將需要交吉，家中有一部能正常運作的雙門雪櫃，她指其功能完好，因不想浪費，決定將雪櫃免費送給有緣人。

從相片可見，該雙門雪櫃是雙門設計，櫃門已經有很多污漬及貼紙印，還有陳年的揮春漬，估計事主已經用了多年，而邊角亦見輕微生鏽。不過事主亦在文中明言︰

不合外貌協會會員，七號前搬走，非誠勿擾。

結果免費送雪櫃一事卻引來街坊的恥笑，短短一日就有過百留言，有網民質疑事主只因搬屋不願搬走舊電器，「你話送其實係懶，想免費等人搬走」，有人則揶揄「古早味雪櫃」、「古董擺喺度無事，郁一郁就散啦」、「充滿歲月痕跡肯定有好多故事」、「送畀我都唔要，立即搬去垃圾房吧」。

可免費預約回收

其實現時環境保護署有「四電一腦」回收計劃，「四電一腦」即空調機、雪櫃、洗衣機、電視機、電腦、打印機、掃描器及顯示器，市民可自行致電回收熱線2676 8888或WhatsApp (6081 5096)，預約政府營辦商安排上門免費收走舊件。 按現時的預約情況，營辦商可於一星期左右安排上門回收舊件。

下圖睇網民留言:

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責任編輯︰王明芳