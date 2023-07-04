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【國安法】李家超：天涯海角都會終身追捕罪犯　親戚朋友亦合資格舉報領懸紅

社會 10:41 2023/07/04

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李家超今日表示當局會盡所能追捕國安法罪犯，親戚朋友亦符合資格舉報領懸紅。（ 梁偉榮攝）

警方國安處昨日（3日）宣布，早前已向法庭申請拘捕令通緝8名人士，包括任建峰、袁弓夷、郭鳳儀、郭榮鏗、許智峯、蒙兆達、劉祖廸、羅冠聰，並以每人各懸紅100萬元追緝他們歸案。行政長官李家超今早出席行政會議前見記者時表示支持國安處發出通緝令，走到天涯海角都會終身追捕罪犯。

李家超表示，對於國安處昨日發出的通緝令，他認表示完全支持與贊成，認為是維護國家安全的措施。並強調危害國家安全的行為屬嚴重罪行，執法必然會採取一切合法手段，竭盡所能。

他指任何人士都可以協助警方，會保密處理，懸紅通告有獎賞，親戚朋友都可以合資格舉報領懸紅。他稱，要免除被通緝只有一個辦法就是自首，而自首可以減刑。

李家超表示，警方的具體追捕行動則會按照實際情況，與不同地區有不同合作。他亦相信奉公守法的市民會樂於提供消息，相信終身追捕有空間，執法機構可以把罪犯追捕歸案，他亦呼籲他們盡快自首。

對於聯合國有條文指不能引渡拘捕政治背景的疑犯，李家超指警方發布通緝是一個強烈訊息，讓人知道港府不會什麼都不做。顯示特區政府有決心嚴打任何有違國家安全的行動。

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記者：解青羽

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