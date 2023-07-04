【#MeToo】Apple親揭25年前曾遭圈中人性騷擾　網民憑一線索猜測是「他」

▲ 黃暐婷（Apple）透露25年前曾遭性騷擾。

前「黑澀會美眉」成員黃暐婷（Apple）日前發文澄清自己未曾與陳建州有過「不正當關係」，更自揭25年前曾遇過圈內人性騷擾，當時她只僅15歲，參加雜誌舉辦的讀者模特兒徵選活動，對方在試鏡過程中要求她全身脫光，而這位加害者亦是這次#MeToo事件中其中一位男星。

Apple選擇沒有把加害者的名字說出來，原因是當時已經有其他受害者先一步站出來，並認為對方身心狀況看起來極不穩定，且已受到一定的教訓。

不過Apple以「身心狀況極不穩定」等字眼形容加害者，隨即令網民猜測是日前剛出院的黃子佼。

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網民猜測加害者是黃子佼

在文中Apple提及當年只得15歲的她，參加雜誌舉辦的讀者模特兒徵選活動，在試鏡過程中，加害者要求她「脫掉全身衣物（包括內衣），理由是要檢查皮膚狀況有無疤痕，甚至當面評論我的身體」，Apple說這起事件發生在她進入演藝圈之前，因此當時的她以為試鏡都是如此。

她指性騷擾該名加害者已得到教訓：「加害者在新聞爆出來當時，身心狀況看起來極不穩定，而我也覺得他好像已經受到輿論的懲罰，所以我當下選擇不說了，繼續把這個秘密深埋在心中自我消化，因為也不想再讓對方無辜的家人承受更多傷害，至今我的初衷仍未改變，請外界不要再將我的事件與其他無關的加害者不實連結。」

▲ Apple透露在15歲時被圈內人性騷擾。

澄清與陳建州的工作是正常關係

而且，她再次澄清與陳建州的工作也是正常關係，在共事期間對方亦十分照顧她：「我於2005年加入我愛黑澀會，2010年加入由黑哥和Andy哥所成立的傳奇星娛樂公司，並已於2017年合約期滿離開，在共事期間黑哥身為前輩，確實很照顧後輩的我，但絕無踰矩，沒有任何不正常的男女關係。 」

隨後她又再指與大牙的臉書爭執與大牙Metoo事件無關：

我和大牙在個人臉書上發文爭執，

時間點是今年6/14至6/15，起因是我用Line私訊詢問大牙某一起演藝圈#metoo事件，本意是想聲援受害女性，殊不知引發後續誤會在FB上隔空交戰….，

留言也寫出了我們大概都知道彼此有些過往的傷痛。

我們都是出於好意，沒想到卻演變成這樣的局面。

之後大牙於6/27為她的metoo發聲，卻開始有網友把我和大牙在FB上的po文，套到大牙metoo事件上，開始張冠李戴亂編故事…

在此澄清，請不要再把兩件不同的事混為一談。

我與大牙在個人FB上的爭執跟大牙與陳先生的#metoo事件毫不相干。



▲ 發長文澄清。

Apple最後指從未同意配合演藝圈的任何潛規則，並指因不實言論和抹黑已經影響其的生活，故要站出來捍衛自己，也希望#metoo事件帶來的改變：

如前面所說的，性騷發生在我15歲(國三)時，當時我尚未進入演藝圈及黑澀會，出道之後，也絕對沒有被任何人潛規則過，請網友切勿再抹黑造謠。 最後，之所以要再次澄清是因為網友的不實言論和抹黑已經影響到我的生活，這些謠言好像不是放著不管就會停止。

各種不實又難聽的留言和訊息，不只傳給我，還傳給我的男友，也影響到我的家人。 其實蠻難過的，你們影射抹黑的是一個女生的清白，我必須要站出來捍衛自己….

也希望#metoo事件帶來的改變， 能讓未來的性平教育更加落實，無論男女，都能有足夠的勇氣及識別能力，一起根絕這些潛藏在社會中的惡意及騷擾。

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