魏如萱睽違6年再度香港開騷　用歌聲為樂迷掃走鬱悶

《魏如萱［HAVE Ａ NICE :DAY 2 YOU］香港演唱會》將於9月2日假九展舉行，這次是魏如萱相隔6年後再次來港開唱。



從《泡泡》、《優雅的刺蝟》、《晚安晚安》、《在不確定的世界裡》、《末路狂花》、《彼個所在》到《Have a Nice Day》，waa wei的歌曲譜寫著獨有的氛圍，而且更讓她多年來獲獎無數，在2020年更憑專輯《藏著並不等於遺忘》勇奪第31屆金曲獎最佳國語女歌手，成為金曲歌后。

相隔6年再來港

這次相隔6年，魏如萱與金獎大賞製作團隊將好評不斷的《魏如萱［HAVE A NICE :DAY 2 YOU］香港演唱會》，以最華麗的方式呈現在香港樂迷面前。



waa wei於2021年藉著專輯《HAVE A NICE DAY》舉行同名巡唱，因叫好叫座在台北小巨蛋及高雄巨蛋的門票均被秒殺，演唱會更因此升級變成《HAVE A NICE :DAY 2 YOU》而重返台北小巨蛋再唱，氣勢一時無倆。

海報設計有意思

這次來港，waa wei將繼續以最真摯、多變的歌聲，最搞鬼、感性的真性情與樂迷會面，就如《魏如萱［HAVE A NICE :DAY 2 YOU］香港演唱會》的海報上。

waa wei臉上掛著兩行隨著綠色的枝幹垂下淚痕，最後是綻放的花朵，寓意眼淚不代表是不好的，也許會帶來美好結果，眾多捧著花的手，則代表那不是孤單的陪伴，waa wei的音樂會一樣陪伴大家，天天都是NICE :DAY。

INFO

日期：2023年9月2日

時間：晚上8點

地點：九龍灣國際展貿中心Star Hall

門票：$988 / $688 / $388

2023年7月7日早上11時於FWD MAX優先訂票

網址：https://fwdmax.fwd.com.hk

2023年7月12日早上10時於快達票公開發售

網址：http://www.hkticketing.com