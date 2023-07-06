加拿大Conestoga College Waterloo為全球知名技術企業雲集地　學生就業率高達95%

Conestoga College 位於安大略省西南部的Waterloo，是經濟增長最快的區域之一。這裡是加拿大高科技、衛生醫療、製造、銀行金融及保險業等最為發達的區域，也是加拿大境內高等教育機構和科研機構最為集中的地區。新興經濟領域主要包括健康科學、環境、納米技術、醫藥、可再生能源、食品和飲料。Conestoga College横跨加拿大最繁忙的401號高速公路，距離多倫多國際機場約一小時車程，兩小時則可到達美國邊境，所以學校擁有得天獨厚的地理位置。

Conestoga College 更是加拿大理工學院聯盟（Polytechnics Canada) 創始學院之一，是僅有的五所獲得ITAL (Institute of Technology & Advanced Learning) 稱號的公立學院之一。全日制學生約有23,000+ (非全日制學生: 40,000+)。學校開設超過300+專業，其中包括了16+本科課程，70+研文及提供超過60個帶薪實習co-op的專業，每年有超過5,000名學生參加，有89%的畢業生在畢業六個月之內成功就業。被加拿大帶薪實習教育與綜合實踐學習協會（CEWIL）官方認可。

Conestoga 本科工程專業是安大略省唯一通過加拿大工程專業工程師資格認證（CEAB）的學院，而商學院是國際高等商學院協會（AACSB）會員之一，學校畢業生在滑鐵盧地區就業率有95%，而雇主滿意度為94%，超過55%滑鐵盧地區居民参加了學院的培訓和教育课程。每年畢業生為滑鐵盧地區經濟的貢獻超過23億加元。

如想了解更多Conestoga College，學校代表Miss Nikita Zhu 將會從加拿大親身來香港出席加拿大升學及移民博覽展 2023/24。如有興趣報讀Conestoga College，可直接與學校代表見面，另外，如即場報讀，亦會豁免學校申請費CAD100。

加拿大升學及移民博覽展 2023/24 （免費入場 需預先登記）

*Stream A 認可專上學院課程

*RCIC 即場學簽及移民諮詢

雲集多間加拿大知名院校，博覽展名額有限，請填寫以下表格登記:

【登記網址】https://www.risesmart.com.hk/2023/06/28/715expo/

日期：2023年7月15日 (星期六)

時間：下午 12－6 時

地點：廸昇海外升學及移民簽證諮詢中心

九龍尖沙咀廣東道30號新港中心一座9樓 903室

Stream A截止申請日期為2026年8月31日，想趕及尾班車申請的仍然有機會！Rise Smart 專業升學及移民簽證團隊為你提供加拿大院校最新入學資訊及介紹熱門課程，亦會提供學生簽證之申請方法，務求幫助有心前往加拿大之香港人順順利利One Take 通過加拿大簽證申請！

1. 院校代表親臨

2. 即場招生及報名

3. 免申請費

4. 助學計劃－30歲以下人士(主申請人) 可獲得一站式免費服務

5. 簽證優惠服務

6. 機票優惠

參加者攜帶以下文件進場，會優先處理與學校代表見面。如已經報讀學校，請自行跟學校聯絡，此博覽會只預留給未報讀學校之人仕。

1. 所有學歷成績

2. 護照 (副本)

3. 英語試成績 (IELTS/DUOLINGO) － 如有

*如有任何爭議，Rise Smart 保留最終決定權*



(特約)