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【恐怖意外】高空揸鋼索電單車突然起火　特技人被燒觀眾全程直擊

健康 13:07 2023/07/04

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熱門 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

電單車高空突然起火，特技人被燒觀眾全程直擊。

特技表演向來屬於高風險活動，日前內地有特技人便於演出期間發生駭人意外！江蘇一個遊樂園園區日前有2名特技人正表演高空鋼索上騎電單車，期間電單車竟在半空中無故起火，而且火勢甚猛，特技人身上的衣服亦被燒到，場面相當驚險，而於地上全程目擊的觀眾亦忍不住不斷發出驚呼聲。

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內地傳媒報道，事發在7月1日晚上，地點則位於江蘇南通如臯市龍遊湖歡樂世界。當時2名特技人正進行高空鋼索上騎電單車的特技演出，其中1人踩著電單車飛快地沿著鋼索行走，車下則吊著另一名特技人，2人同時於半空中表演各種高難度動作。豈料演出中途，電單車卻開始起火燃燒，並且不停冒出濃煙。

由網上流傳的片段可見，2名特技人當時身上並沒有任何防護措施，面對火光熊熊，無路可退的2人只可以在空中嘗試滅火。期間火種更燒到他們的服裝，嚇得身處下方的觀眾忍不住接連驚呼，不少人更拿起手機拍下這驚險的一幕。

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對此，龍遊湖歡樂世界工作人員回應稱，這宗意外是電單車漏油導致起火，事發當時已使用滅火器將火勢撲滅，目前該特技表演已暫停演出，演員們均無大礙。

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責任編輯：羅嘉欣

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