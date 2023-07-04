【專制男友】姐姐帶兩孩回娘家探父母　女子因男友一句話醒覺提分手

▲ 姐姐帶兩孩回娘家，專制男友一句話令台女清醒喊分手。（《紀念日》劇照）

要享傳統的好處，又不想盡傳統的義務？台灣一名女子的姐姐趁著假期帶兩孩回娘家探望父母，不料男友知道後說︰「結婚後的女人為何還回娘家」，要求女友婚後留家照顧家庭，但兩人是AA制，女子瞬間清醒果斷分手。

近日，該名女子在網上討論區Dcard分享，姐姐帶兩孩回娘家與父母享天倫之樂，期間拍照留念，台女與男友分享照片，不料男友無意識一句話展現專制價值觀︰

結婚後的女人為何還回娘家，像我媽結婚後就很少回外婆家，因為要在家打掃房間、帶小孩就已經夠忙了。

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男友要求女子在婚後仿傚其母，只可留在家打點大小事務。但是，台女透露兩人是AA制，男友沒有要為家庭付出的意思。台女清醒大喊︰

是不准我跟我爸媽見面，然後當你的免費女傭？而且我們還是AA制，你也沒有要養我！

帖文引起網民紛紛討論，「好猛喔，這種人真的存在，甚至還有女友，爆笑」、「他給妳一個逃命的機會」、「分！根本把妳當工具」、「認真提議，這男人不要嫁！」、「以後我女兒要嫁人，不能限制回娘家一定是第一條」，全都支持台女盡快分手。

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責任編輯︰王明芳