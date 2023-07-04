  • 31°C
香港時間 : 2023704日 (週二) 13:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【專制男友】姐姐帶兩孩回娘家探父母　女子因男友一句話醒覺提分手

親子 11:48 2023/07/04

分享：

分享：

熱門 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

姐姐帶兩孩回娘家，專制男友一句話令台女清醒喊分手。（《紀念日》劇照）

要享傳統的好處，又不想盡傳統的義務？台灣一名女子的姐姐趁著假期帶兩孩回娘家探望父母，不料男友知道後說︰「結婚後的女人為何還回娘家」，要求女友婚後留家照顧家庭，但兩人是AA制，女子瞬間清醒果斷分手。

近日，該名女子在網上討論區Dcard分享，姐姐帶兩孩回娘家與父母享天倫之樂，期間拍照留念，台女與男友分享照片，不料男友無意識一句話展現專制價值觀︰

結婚後的女人為何還回娘家，像我媽結婚後就很少回外婆家，因為要在家打掃房間、帶小孩就已經夠忙了。

最新影片推介︰

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】遇上繼女激發父愛浪子變「陳豪」　劉翁身教3子女善良︰對抗人性醜惡

男友要求女子在婚後仿傚其母，只可留在家打點大小事務。但是，台女透露兩人是AA制，男友沒有要為家庭付出的意思。台女清醒大喊︰

是不准我跟我爸媽見面，然後當你的免費女傭？而且我們還是AA制，你也沒有要養我！

帖文引起網民紛紛討論，「好猛喔，這種人真的存在，甚至還有女友，爆笑」、「他給妳一個逃命的機會」、「分！根本把妳當工具」、「認真提議，這男人不要嫁！」、「以後我女兒要嫁人，不能限制回娘家一定是第一條」，全都支持台女盡快分手。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【錯愕退婚】未婚夫禁止穿白色婚紗　準人妻嬲到喊得悉真相心碎退婚
16:59 2023/07/02
【錯愕退婚】未婚夫禁止穿白色婚紗　準人妻嬲到喊得悉真相心碎退婚
【兩性關係】男友每天大便5次 女友拍拖3年崩潰分手︰做愛都肚痛
19:38 2023/07/01
【兩性關係】男友每天大便5次 女友拍拖3年崩潰分手︰做愛都肚痛
【求偶奇遇】相親見9個男人9個皆奇葩 中女慨嘆：娶不到老婆有原因
19:08 2023/06/30
【求偶奇遇】相親見9個男人9個皆奇葩 中女慨嘆：娶不到老婆有原因

你可能感興趣

【錯愕退婚】未婚夫禁止穿白色婚紗　準人妻嬲到喊得悉真相心碎退婚
16:59 2023/07/02
【錯愕退婚】未婚夫禁止穿白色婚紗　準人妻嬲到喊得悉真相心碎退婚
【兩性關係】男友每天大便5次 女友拍拖3年崩潰分手︰做愛都肚痛
19:38 2023/07/01
【兩性關係】男友每天大便5次 女友拍拖3年崩潰分手︰做愛都肚痛
【求偶奇遇】相親見9個男人9個皆奇葩 中女慨嘆：娶不到老婆有原因
19:08 2023/06/30
【求偶奇遇】相親見9個男人9個皆奇葩 中女慨嘆：娶不到老婆有原因
家庭關係 兩性關係 分手 網絡熱話 台灣

最高瀏覽

【延誤搶救】38歲男呼吸困難冒冷汗 遇救護車壞延誤救治亡遺下孕妻及2孩
13:17 2023/07/03
【延誤搶救】38歲男呼吸困難冒冷汗 遇救護車壞延誤救治亡遺下孕妻及2孩
【最美孕媽】孫慧雪公布第二胎性別98%人估錯　6歲仔一個舉動獲大讚好哥哥
12:09 2023/07/03
【最美孕媽】孫慧雪公布第二胎性別98%人估錯　6歲仔一個舉動獲大讚好哥哥
【迷魂黨】西環男子行近借錢仲做1舉動 港女嚇到即走列兩大特徵籲小心
11:49 2023/07/03
【迷魂黨】西環男子行近借錢仲做1舉動 港女嚇到即走列兩大特徵籲小心