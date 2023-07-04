▲ 2023藥物回收月，家有藥物請勿隨意丟棄，全港設超過200個回收點。

人人家中都會囤有藥物以備不時之需，但囤積越多，就會產生越多剩餘或過期的藥物，而大部分人都選擇將這些藥物直接扔到垃圾桶或沖進廁所，但這個做法反而會令藥物中的化學物質，隨垃圾流入大海或堆填區，從而可能污染環境和水源，最終透過農作物或食水被人體吸收，造成抗藥性等問題，影響健康。

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為此，萬寧就聯同太平山青年商會合作推出全新的「回收藥物計劃」，由6月30日至7月30日，於全港各大屋苑，以及萬寧旗下指定駐店藥房設立「藥餘回收箱」，收集剩餘或過期藥物，點擊下圖即睇藥物回收點詳情：

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計劃將收集過期或家中多餘的藥物，隨後將藥物送至領有相關牌照的機構妥善銷毀，避免造成環境污染。不過需要注意的是，藥物回收只限固體藥丸，不包括危險藥物及藥水。若前往萬寧回收藥物，要在萬寧藥劑師當值期間方能提供回收藥物服務；若藥劑師未能提供服務時，請勿將藥物投進回收箱。

除此以外，全港萬寧藥房亦會提供「免費藥物及用藥諮詢服務」，萬寧的註冊藥劑師將會解答市民有關藥物的疑問，指導正確服藥方法，避免重覆或藥性互相影響，減少藥物積存及浪費。市民無須預約，只要帶同藥物前往任何一間萬寧駐店藥房，或透過WhatsApp，即可向當值的萬寧藥劑師查詢，費用全免。

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責任編輯：羅嘉欣