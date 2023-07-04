【主僕情深】工人姐姐服務34年凑大3姊妹退休　僱主親縫「回憶百家被」感激照顧之恩

▲ 新加坡一名工人姐姐退休在即，獲僱主女兒送她一張親手縫製的「百家被」，以報答其34年的照顧之恩。

遇上好的工人姐姐，是一種緣份。新加坡近日有一段動人心弦的故事釋出，一名工人姐姐退休在即，獲僱主女兒送她一張親手縫製的「回憶百家被」，以報答其34年的照顧之恩。工人姐姐收到後感動落淚，僱主一家也忍不住偷偷哭泣，場面感人。

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僱主女兒名德林（Derlyn），是一位專業的縫製師，平時常常在個人社交平台分享自己的作品。德林在6月上旬發佈了一段影片，表示工人姐姐在月中要回菲律賓退休。德林憶述，工人姐姐已經照顧了她們三姊妹34年了，她基本上已成為了家中不可或缺的一員，

沒有足夠的言語來表達我們是多麼感激有你在我們的生活中，感謝你為我們所做的一切。

對於工人姐姐的離開，德林一家感到很傷心，但也希望藉此送給她一份意義深遠的禮物。於是，她收集侄女和侄子的衣服為工人姐姐做一張「回憶的被子」，並且讓每位家庭成員在上面寫上一些說話。

因為不想工人姐姐淚灑機場，所以德林選擇提前送給她。從影片中拍到，工人姐姐把禮物拆開後表現得十分驚喜，她把被子張開並且躲在後面偷泣。被問及收到禮物後的感想，工人姐姐表示，

我不知道該怎麼說。簡直太感動了。我一直﹑一直在看上面的字。

除了和德林一起細閱被子上的每一個「愛的信息」，工人姐姐最後更把被子圍繞在身上，感受當中的「溫暖」。片末，德林再次表達對工人姐姐的愛與不捨，

這不是再見，而是很快再見，愛你的三個女孩。

她更揚言要預訂工人姐姐飛回新加坡的機票，期待再會。

影片收獲約40萬次的點撃﹑近4萬的讚好。無數網友被她們的愛所感動，「太有愛了！」﹑「這真是太美麗了，親愛的，願你也永遠對她有美好的回憶，你們都如此珍貴。」﹑「不錯的禮物。 也許你可以飛到菲律賓去看看她將要住的地方，看看她離開後的情況如何。」

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責任編輯︰王明芳