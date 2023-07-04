【星二代】袁靚靚16歲仔仔被封最靚仔星二代 　「魔童」張慕童高大英俊有粉絲

袁詠儀與張智霖於2001年美國註冊結婚，婚後育有一子張慕童「魔童」（Morton），不經不覺間魔童已經16歲，盡得袁詠儀與張智霖優良基因的他，長得十分俊朗。

近日魔童開始放暑假，他昨日於社交平台分享數張照片，當中寫道：「假期開始了」 ​​​

【星級夫婦】分享與張智霖「床照」放閃 袁詠儀無懼素顏拍照示人

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袁詠儀接受人工受孕多年不成功 「魔童」張慕童為母親心痛大哭

大騷踩板技術網民嗌型

除了品嚐美食外，魔童更跟女性朋友一起彈吉他，醉心踩板的他更拍片大晒踩板技巧。

另外魔童大玩P圖，將自己變身為蝙蝠俠，當中更寫道：「城市要我」，似乎跟不少男士一樣擁有超級英雄夢。

▲ 張慕童自細喜愛踩板！

目測有1米9？

此外魔童更曬出自己的近照，雖然魔童沒有正面示人，只看到其側臉，不過他輪廓分明鼻高高，完全倒模媽媽的靚樣。而魔童的氣質和神態就似足爸爸ChiLam。

從魔童分享的另一後短片中，只見他輕輕一跳便碰到天花板，其高度跟一度門差不多，估計身高約1米9。

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袁詠儀擔心兒子早戀

高大又靚仔的他獲網民們留言大讚，他們化身為小粉絲，當中包括「基因強大，真的很會長有點混血的感覺，」、「真的很帥繼承了爹媽的優點，可以出道了」「太帥啦，或許可能回到以前的每周更新嗎？」「有種混血的感覺」和「好韓風」。

這位星二代吸引不少女粉絲，而媽媽袁靚靚曾擔心魔童出現早戀情況，靚靚曾於內地真人騷節目《朋友請聽好2》裡透露，與丈夫Chilam跟蹤兒子約會女生，連魔童與女生到餐廳吃晚餐時，靚靚與Chilam都在餐廳找其他位置坐低「陪食」，靚靚笑言只是想「看一看吧」。

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靚靚在節目中說當得知魔童單獨約會女生時，顯得相當著緊，更由Chilam開車送魔童到約會的地方。

她說：「我那個時候說，我要做一個很好的婆婆（奶奶），不要那麼的麻煩這樣。你知道嗎，那一刻我心裏面就是那種『看一看吧，這樣』，但我忍不住就拉著我老公跟著。我們開車送他去，（告訴他）我們不會打擾你的，我們在旁邊這樣。」

但最後靚靚都是放心不下，她說：「我們兩個人很快就吃飯，然後假裝散步就跟著人家。我不是擔心我兒子會做什麼事情，但是你很想去跟他說，因為他才十幾歲，有些事情不要那麼早地去做一些決定。」

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