乘豪華郵輪暢遊南極　盡覽自然風光與極地體驗

處身炎炎夏日悶熱天氣下，可能大家都會想過飛到極地感受冰涼快感，而世界上就有個地方可全天候滿足所需——南極。看似遙不可及的南極旅行，其實機會近在咫尺。如果想展開一段夢想的極地之旅，觀賞極地冰山的壯麗風光，不妨考慮可觀賞自然風光與極地體驗的南極豪華郵輪團，絕對能夠帶來頂級奢華的旅行體驗。

南極是很多人心目中一生中必去一次的地方，而當地只有夏季和冬季兩個季節，所以每年11月至2月就是到訪南極旅遊的最佳時間，氣候比較穩定及溫和。金怡假期提供兩趟豪華郵輪旅程，其中聖誕17天南極豪華遊輪團的銀海奮進號將於2023年12月15日起程，而新春19天南極豪華遊輪團的銀海銀風號則會在2024年1月30日起程，讓極地旅客在最適合的季節踏上最夢幻的旅程。



貼心旅程規劃 頂級奢華郵輪



豪華郵輪團提供升級體驗，貼心為你規劃由香港上船至南極的一切，除了處理好香港至南美的繁複交通，更安排包機飛越麥哲倫海峽上船，選乘頂級奢華郵輪，而想登陸岸上觀光的旅客也不用擔心，旅程期間已包每天2次岸上登陸的機會，更有香港領隊隨團出發。

南極豪華郵輪團乘搭的銀海郵輪銀風號（Silver Wind）或2022年尾最新落水的奮進號（Silver Endeavour）。團費一價全包：有私人管家、24小時任食魚子醬、極地專家分享講座、船上餐飲及酒精飲品，更有探索專家團隊帶領登陸岸上觀光等活動。

▲ 郵輪團船上24小時提供任食魚子醬和酒精飲品。

其中「聖誕17天南極豪華遊輪團」由頂級奢華銀海奮進號 Silver Endeavour帶旅客輕鬆遊歷南極，旅程會安排包機讓旅客舒適地由聖地亞哥前往蓬塔阿雷納斯港登船，而「新春19天南極豪華遊輪團」則安排包機由聖地亞哥飛往威廉斯港登上銀海銀風號，最令人值得留意的是參與郵輪團的每位乘客將有2次登陸的機會，更無需自費就可以在南極海上參與由極地專家團隊帶領體驗獨木舟嚮導，於冰山之間划槳，尋找不同的野生動物。如果想舒適靜態一點，亦可選擇橡皮艇巡航和徒步體驗等極地活動，近距離欣賞壯觀的冰層及探索南極洲隱藏的野生動物，必定令人大開眼界！

▲ 由專家團隊帶領在南極海上體驗獨木舟嚮導，於冰山之間划槳穿梭。

觀賞宏偉景色 拓闊自身眼界



想到南極旅遊，就必須經過顛簸的「死亡海峽」德雷克海峽（Drake Passage）。德雷克海峽是位於南美洲智利與南極洲南得蘭群島之間，是南極水路的必經之路。因受到極地漩渦的影響，德雷克海峽風力都在8級以上，更常見海浪排空的情況，其中銀海奮進號採用業界最高安全系數之PC6冰區航行等級，船上設備是極地探索領域中的頂級配置，面對德雷克海峽巨浪，亦同樣從容舒適，大大減低暈浪不適感。

郵輪團會穿越德雷克海峽，到訪最受旅客歡迎南極海峽（Antarctic Sound）、 南極半島（Antarctic Peninsula）、及南設得蘭群島。南極海峽又名冰山胡同，放眼望去盡是由威德爾海（Weddell Sea）的冰架分裂出來的冰山，非常壯觀。

南極半島則是南極洲中熱門的登陸點，廣闊的半島上散佈著各國的研究基地，於此處更容易接觸南極「原居民」。南極半島生態豐富，是阿德里企鵝（Adelie Penguins）、巴布亞企鵝（Gentoo Penguin）及世界飛鳥之王-黑背鷗（Larus Fuscus）的棲息地。



極地動物家園 尋訪可愛企鵝家族



南設得蘭群島由 11 個主要島嶼組成的群島，一次野生動物觀賞、壯觀的戶外體驗以及具歷史和科學意義的遺址。其中新月形半月島更是帽帶企鵝（Chinstrap Penguin）的重要繁殖地，超過2000對帽帶企鵝佔領雪地，築巢繁殖。南設得蘭群島範圍內，亦可以見到肥嘟嘟的可愛海豹，成群的巴布亞企鵝（Gentoo Penguin）、長冠企鵝（Macaroni Penguin）和阿德利企鵝（Adelie Penguins），一覽南極動物生態。

▲ 南極半島生態極為豐富，更是阿德里企鵝的基地。

▲ 帽帶企鵝頸下有道黑色條紋，看上去像戴著盔帽。

聖誕17天南極 Silver Endeavour銀海奮進號

出發日期：2023年12月15日

團費：$199,990起（全包價）

行程查詢：https://bit.ly/3XvvHDM

新春19天南極 Silver Wind銀海銀風號

出發日期：2024年1月30日

團費：$169,990起（全包價）

行程查詢：https://bit.ly/3r12B2V

金怡假期

地址：金鐘道95號統一中心一樓商場1002A-C室

查詢：2804 1188

網址：www.goldjoy.com

金怡假期亦有提供南極郵輪自由行船票，詳情可參閱：https://goldjoy.com/blog/cruise-to-antarctica



（資料由金怡假期提供）