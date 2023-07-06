【航 ‧ 機系列】飛機迷持續進修　腳踏實地衝向夢想

「做人如果冇夢想，同條鹹魚有咩分別？」相信大家對這句話都不陌生，但連結人與人的世界並非電影對白，而是夢想與堅持。李振滔（Clarence）自小鍾情飛機，長大後順理成章以加入航空業為志願，所以他先後修讀香港國際航空學院（下稱學院）不同課程，一步一步跨越挑戰，只因他知道飛機可以衝上雲霄，但夢想卻不能一步登天。



12個月實習工作 融會理論與實踐



「自小我就很喜歡飛機，機場全天候運作背後全靠不同專業的員工緊密合作，讓我感受到機場員工是非常專業和值得敬佩的，因此我的志願是在機場工作。」機會是留給有準備的人，飛機迷Clarence由中學開始，每年暑假都會參加由學院舉辦的航空夏日營，近距離接觸飛機之餘，亦得以累積與航空業相關的實用知識。

▲ 中學時期的Clarence已經常參加航空夏日營，甚至到海外學習駕駛小型飛機。

直到完成中學文憑試（DSE）後，Clarence報讀學院的《航空營運文憑》，藉這個集理論及有薪工作實習於一身的課程，了解航空業不同專業範疇，打好基礎、累積經驗，發掘適合自己的跑道，逐步拉近與夢想的距離。

「課程首先有一個月理論課堂，讓我們認識到航空業不同職位的實際運作及工作環境。其後，我們會按自己的興趣或專長，考取12個月工作實習。」Clarence如願考上第一志願，在地勤公司實習，擔任飛行計劃主任，負責根據不同國家的要求，協助機組人員準備飛行文件，例如飛行計劃書、飛行通告、天氣預報及氣象圖等。「每天工作我都必須進入駕駛艙，讓我得以接觸不同機師，令我大開眼界，堅定我繼續追尋理想的決心。」談及實習期間的難忘回憶，Clarence常常為此雀躍不已。

▲ 修讀《航空營運文憑》期間，導師會帶學員深入機場不同角落，認識機場運作。

持績進修累積經驗 擴闊職場上的選擇



在航空業工作，知識、技術與經驗都是晉升的關鍵元素。為了提升個人競爭力，《航空營運文憑》畢業後，Clarence繼續升讀學院的《航空管理專業文憑》，深造航空管理知識。

「《航空營運文憑》著重理論與實踐，透過實習累積工作經驗；《航空管理專業文憑》則將管理概念融入工作，讓我對航空管理有更實在的了解及掌握。」Clarence 相信只要持續增值自己，才有更多本錢去實踐理想。慶幸他的努力與付出沒有白費，憑著卓越成績考獲獎學金，家人亦以他為傲。

▲ Clarence深明持續進修、累積工作經驗，才能令他飛得更高更遠，因此他邊學邊做以兼讀形式繼續增值自己。

《航空管理專業文憑》不但為Clarence擴闊了職場上的選擇，更為他銜接海外大學的學位課程，他現正就讀澳洲皇家墨爾本理工大學的《航空學應用科學學士》銜接學位，並計劃畢業後拾級而上，升讀學院的《航空運輸管理高等碩士》，為專業之路做足準備。

▲ Clarence《航空管理專業文憑》畢業，並取得好成績，家人亦以他為傲。

回首這短短幾年，Clarence經歷過疫情，航空業逐漸復甦，他亦覺一路走來不易。但能夠學習自己喜愛的知識、接觸自己鍾情的東西，甚至向十多年前為自己定立的夢想進發，Clarence甘願腳踏實地走過每一步，堅持向理想出發。「大學畢業後，我希望能夠考到見習機師或民航處見習空管人員職位，這兩個職位都對英文有很高要求，我會繼續裝備自己，放膽嘗試，同時保持著心中團火，實現自己的航空夢！」

▲ 有機會體驗模擬飛機駕駛，Clarence認真地聽講，同時亦難掩興奮之情。

▲ Clarence認為《航空營運文憑》為他帶來工作經驗及升讀大學的入場券，為將來在航空業發展打下穩定根基。

（資料由客戶提供）