【卵巢囊腫】女子腹脹以為自己癡肥　就醫驚揭患40cm巨型卵巢囊腫

▲ 意大利一名52歲女子以為自己癡肥，就醫才發現自己體內有直徑長達40cm的卵巢囊腫。

無故腹脹要留意！意大利一名女子的腹部極度腫脹，但她一直以來都以為只是自己太胖，就醫後才發現自己原來患上卵巢囊腫，腫塊直徑長達40cm、重量達5公斤。她完成切除腫塊的手術後留院治療2個月，當中有一半時間都需要留在深切治療部（ICU）內。

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綜合外媒報道，該病例近期刊登於《美國病例報告雜誌》，這名52歲的女患者因為嚴重腹部腫脹，在過去10年內亦逐漸出現便祕、胃酸倒流、步行困難、呼吸困難等症狀。她曾抱怨自己進食非常少量的食物便會飽，並一直以為自己有癡肥問題，直到就醫後，醫生替她進行超聲波檢查，才發現她的腹腔完全被囊腫填滿，腫塊直徑更長達40cm。但撇除種種症狀，女子多年來依舊維持正常的月經週期，亦沒有受到荷爾蒙影響。

醫護人員之後為她進行了6個半小時的手術，將本身長在其右側卵巢上的腫塊切除。在進行子宮及卵巢切除術前，他們為女子排出了囊腫中多達37公升的棕色濃稠液體。她之後住院治療2個月，約有30日在ICU留醫，中間更曾出現心臟驟停及腎衰竭，但最終平安出院。

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研究人員表示，該名女子2年後已完全康復，沒有任何疾病。他們亦指出，卵巢囊腫在多數情況下都屬無害，而大部分女性都不知道自己患病，除非照超聲波或掃描進行檢查。卵巢囊腫症狀包括大腦遲鈍、腹部腫脹等，如果囊腫破裂，則可能會導致背部或下腹部出現劇痛、腹脹、噁心等症狀。一般情況下，大多數的卵巢囊腫都是良性的，但有少數惡性囊腫會出現在更年期的婦女身上。

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責任編輯：羅嘉欣