【給畢業生的信】愛官校長勸勉學生要「選擇善良」　比追求個人成就更重要

▲ 愛秩序灣小學校長給畢業生的信——「聰明是一種天賦，善良是一種選擇。」

早前，獲邀觀賞一套本土電影，電影以受疫情影響的香港為背景，講述獨力經營清潔公司的主角面對疫情來襲，百業蕭條，遇上失業的年輕單親媽媽前來求職，看似不務正業的她一方面幫男主角解決工作上的困難，一方面卻不時為男主角帶來了麻煩，甚至連累清潔公司遭人投訴而被海關搜查，最終要結業和罰款。

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最令我難忘的是男主角面對任何窘局，都會作出善良的選擇，還會處處為這對為他帶來困擾的母女着想，就好像為面對三年疫境的香港市民打打氣，希望大家面對生活上的不如意，甚至舉步為艱時，都不要忘記「善良」。

這令我不禁想起一句名言——「聰明是一種天賦，善良是一種選擇」，源於亞馬遜創辦人貝佐斯的一次演講，他說自己大概10歲左右，外公負責開車，外婆則在旅行途中抽煙，他想起宣傳戒煙的廣告提到「每吸一口香煙，壽命就會減少幾分鐘」，他觀察幾分鐘後，向外婆宣布「你已經少活9年了」。貝佐斯還以為自己的聰明理應得到誇獎，沒想到外婆卻突然哭了出來，讓他不知所措，外公跟他說「聰明是一種天賦，善良是一種選擇 Cleverness is a gift. Kindness is a choice.」，這句話直至他長大依然印象深刻。

聰明是一種天賦，是每個人天生擁有的。我們深信每位愛官的同學都是「天生我才必有用」，有人聰明伶俐，成績名列前茅；有人身手敏捷，運動樣樣皆能；有人才華横溢，又唱歌又畫畫。我們有信心，你們將會入讀你心儀的中學，並在未來六年發掘自己的強項，甚至成為你入讀大學或未來職業的方向。你們的天賦讓你們踏上充滿驚喜的成長之旅。

同時，你們在成長路上會遇到大大小小的事情，每項事情都要你們作出選擇，而每項選擇也影響着你們身邊的家人、師長、同學、朋友等等。「牛下女車神」李慧詩曾三度獲頒授勳章，她在社交網站貼文，指自從奧運奪獎成名，自覺有責任繼續為港爭光，但她明白到遵從母親教導的重要性——「做一個善良的人，問心無愧就夠了」。「善良」很容易被名利、成就等等比下去，變得微不足道，但善良做人，起碼活得心安理得，光明磊落。

善良包含尊重、理解、關心、愛護、為他人設想、寬容、樂於助人、憐憫、感恩等等，就是「愛人如己」。選擇善良，就是要以此作為最高的做人標準，甚至比追求個人的成就更重要。因此，選擇善良並不是一件容易的事。

紐西蘭運動員Hamblin在里約奧運女子5,000米初賽中，與美國跑手D'Agostino相撞，沒有不顧Hamblin繼續賽事，反而選擇把她扶起，她們互相幫助，跑畢全程。波蘭選手阿德雷奇克在東京奧運女子標槍獲得銀牌，她回國後決定把獎牌義賣，把所得金額資助一名素未謀面、等待換心的小孩。她坦言與一名小孩子的健康相比，比賽的勝利或失敗根本不算什麼。

各位應屆的畢業同學，希望大家能秉承愛官「敬遜思敏」的校訓。當生命賦予我們難題時，在這條行來不易的助人之路，堅持多幫助他人一點點，多給身邊的人一點點正能量，選擇善良，意義無價。這樣的人生才不枉此行。

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