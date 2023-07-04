  • 31°C
香港時間 : 2023704日 (週二) 13:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【作弊奇招】學生考試出貓手機藏內褲　下體誤觸電筒掣褲襠發光當場斷正

親子 12:51 2023/07/04

分享：

分享：

熱門 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

內地一名學生為了考試出貓把手機藏內褲，下體竟誤觸電筒掣，導致褲襠發光當場斷正。

作弊方式層出不窮，有學生寧願把心力放在鑽研出貓方式，也不願多放時間溫習。有內地網民分享他的同學的離奇作弊法，同學在期末考時，把手機藏於內褲中帶入考場，期間下體竟然誤觸手機的電筒掣，導致他的褲襠發光，當場被監考老師捉到正！

最新影片推介︰

童學園
【童學園】平日朝九晚五周末只溫3小時　DSE狀元追求慢活學習︰狂chur難記入腦

微博專頁「社死案發現場」最近分享一則學生投稿，該名學生指近日期末考試，考場有一名體育生竟把手機藏在內褲中帶入考場作弊。要知道手機熒幕好易「揩錯」，結果同學的下體好揩唔揩，竟揩錯手機的電筒掣。

整個褲襠發光，然後被監考老師當場抓獲。還沒開考就被抓了，名聲也臭完了，笑死。

老師面有難色

投稿者續稱，自己因為填錯題號要去考務辦申報，在考務辦見到該名像漆黑中螢火蟲般出眾的「發光同學」，但監考老師面有難色，感覺比他更難堪。

該段投稿隨即爆紅，旋即吸了過萬個讚好，笑爆咀的網民也紛紛留言取笑該名學生，「亮劍！」、「開砲」、「自帶聖光了哈哈哈哈哈」、「名聲大噪（這個學不上也罷）」等，點擊圖片即睇更多網民意見︰

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【防出貓法】老師要求自製「防作弊帽」　大學生奇招盡出不惜底褲笠頭
15:39 2022/10/22
【防出貓法】老師要求自製「防作弊帽」　大學生奇招盡出不惜底褲笠頭

你可能感興趣

【防出貓法】老師要求自製「防作弊帽」　大學生奇招盡出不惜底褲笠頭
15:39 2022/10/22
【防出貓法】老師要求自製「防作弊帽」　大學生奇招盡出不惜底褲笠頭
中小學考試 中小學教育 網絡熱話 老師 微博

最高瀏覽

【延誤搶救】38歲男呼吸困難冒冷汗 遇救護車壞延誤救治亡遺下孕妻及2孩
13:17 2023/07/03
【延誤搶救】38歲男呼吸困難冒冷汗 遇救護車壞延誤救治亡遺下孕妻及2孩
【最美孕媽】孫慧雪公布第二胎性別98%人估錯　6歲仔一個舉動獲大讚好哥哥
12:09 2023/07/03
【最美孕媽】孫慧雪公布第二胎性別98%人估錯　6歲仔一個舉動獲大讚好哥哥
【迷魂黨】西環男子行近借錢仲做1舉動 港女嚇到即走列兩大特徵籲小心
11:49 2023/07/03
【迷魂黨】西環男子行近借錢仲做1舉動 港女嚇到即走列兩大特徵籲小心