【作弊奇招】學生考試出貓手機藏內褲　下體誤觸電筒掣褲襠發光當場斷正

▲ 內地一名學生為了考試出貓把手機藏內褲，下體竟誤觸電筒掣，導致褲襠發光當場斷正。

作弊方式層出不窮，有學生寧願把心力放在鑽研出貓方式，也不願多放時間溫習。有內地網民分享他的同學的離奇作弊法，同學在期末考時，把手機藏於內褲中帶入考場，期間下體竟然誤觸手機的電筒掣，導致他的褲襠發光，當場被監考老師捉到正！

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微博專頁「社死案發現場」最近分享一則學生投稿，該名學生指近日期末考試，考場有一名體育生竟把手機藏在內褲中帶入考場作弊。要知道手機熒幕好易「揩錯」，結果同學的下體好揩唔揩，竟揩錯手機的電筒掣。

整個褲襠發光，然後被監考老師當場抓獲。還沒開考就被抓了，名聲也臭完了，笑死。

老師面有難色

投稿者續稱，自己因為填錯題號要去考務辦申報，在考務辦見到該名像漆黑中螢火蟲般出眾的「發光同學」，但監考老師面有難色，感覺比他更難堪。

該段投稿隨即爆紅，旋即吸了過萬個讚好，笑爆咀的網民也紛紛留言取笑該名學生，「亮劍！」、「開砲」、「自帶聖光了哈哈哈哈哈」、「名聲大噪（這個學不上也罷）」等，點擊圖片即睇更多網民意見︰

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責任編輯︰王明芳