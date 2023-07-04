奧比斯聯同港大首推青光眼社區篩查 三千公屋住戶受惠

以為高齡才會患上青光眼？青光眼是一種慢性的退化性視神經病變，眼壓高、家族遺傳、高度近視或遠視等都是高危一族，惟大眾對青光眼警覺性低，定期驗眼的人口並不多。奧比斯聯同香港大學眼科學系首推「視」不宜遲 — 青光眼人工智能ROTA篩查計劃，為逾3,000名隨機選擇、年滿50歲的公屋住戶提供免費全面眼科檢查，及早揪出「視力小偷」。

▲ 奧比斯聯同香港大學眼科學系首推「視」不宜遲 — 青光眼人工智能ROTA篩查計劃。

青光眼會造成視神經逐漸損傷和視野漸漸缺失，可導致失明。風險因素包括高齡、眼壓上升、家族遺傳以及高度近視或遠視。此外，患有糖尿病、心臟疾病、自身免疫性疾病或經常使用類固醇的人也容易患上繼發性青光眼。青光眼的視力損失不可逆轉，奧比斯和港大醫學院建議50歲及以上人士每年進行全面眼科檢查，以檢測青光眼和其他與年齡相關的眼疾。

近半港人從未接受全面驗眼

青光眼症狀難以察覺，不少患者到發現時已嚴重影響視力，是眼睛的隱形殺手。奧比斯早前有調查揭示，近半港人從未接受全面眼科檢查；即使有，也有近一半人表示對上次一次眼科檢查已是5年前。

由奧比斯及香港大學眼科學系合作的「視」不宜遲——青光眼人工智能ROTA篩查計劃，第一階段（2023年6月至2024年5月）已展開，邀請逾3,000個隨機選定的南區、觀塘及大埔區公屋住戶在青光眼篩查。邀請信將隨機寄出到公共租住房屋，50歲以上的合資格住戶可憑信件及住址證明網上預約，每戶名額2個。

▲ 計劃於6月開始隨機抽選南區、觀塘及大埔區公屋住戶作青光眼篩查。

有需要患者將轉介門診跟進

免費眼科檢查服務包括視力檢查、屈光度檢查、眼壓測試、光學斷層掃描（OCT）影像檢查及與眼科醫生的醫療諮詢。此計劃的獨特之處在於採用了ROTA，這是一項用於檢測早期青光眼的專利技術。此計劃將為需要進一步治療的患者提供轉介到公立或私家眼科門診跟進治療。計劃亦將於明年展開第二階段，為全港居民提供額外名額。

除了眼科檢查服務，奧比斯亦與本地社區群體合作，推出工作坊及青光眼調查，並且透過網上簡介會，協助社區團體了解線上預約的流程及協助長者登記。奧比斯將推出大型教育計劃，讓港人從生活習慣留意眼睛健康，亦繼續與學校、社區機構、醫療機構等不同方面合作，以不同的方式向大眾宣揚眼睛健康的重要性。