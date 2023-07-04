【好人好事】1歲嬰掉進火車站月台空隙　女職員果斷跳入路軌成功救人

▲ 江蘇火車站發生一宗英勇救人事件。(網上相片)

好人好事！一名1歲嬰兒不慎掉進鐵路軌，月台上一名女職員果斷跳下路軌拯救，成功救回嬰兒，這一壯舉獲網民大讚。

綜合內地媒體報導，近日在江蘇常州火車站發生一宗英勇救人事件。1歲嬰兒意外跌入月台與列車間的狹窄空隙，一名值班中的女職員毫不猶豫地跳下路軌︰

當時孩子掉落到月台空隙中，無法自行脫困。BB的哭聲讓我顧不得自己的安危。

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女職員在拯救的同時，不忘安撫受驚的嬰兒。雖然女職員在救人過程中擦傷了自己的手臂，但她最後成功把嬰兒安全帶回月台上。常州火車站為女職員的無私奉獻和勇敢精神作出嘉獎，同時提醒市民要時刻注意月台上的安全，照顧好同行嬰幼兒。

事件引起網民紛紛討論，有人批評嬰兒父母的疏忽，亦有人讚揚女職員見義勇為。「孩子真可憐」、「孩子父母在哪？」、「那是鐵路路軌啊，乘務員真勇敢」、「佩服佩服」、「幸好寶寶安全」。

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責任編輯︰王明芳