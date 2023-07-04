  • 31°C
香港時間 : 2023704日 (週二) 13:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【好人好事】1歲嬰掉進火車站月台空隙　女職員果斷跳入路軌成功救人

親子 12:53 2023/07/04

分享：

分享：

熱門 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

江蘇火車站發生一宗英勇救人事件。(網上相片)

好人好事！一名1歲嬰兒不慎掉進鐵路軌，月台上一名女職員果斷跳下路軌拯救，成功救回嬰兒，這一壯舉獲網民大讚。

綜合內地媒體報導，近日在江蘇常州火車站發生一宗英勇救人事件。1歲嬰兒意外跌入月台與列車間的狹窄空隙，一名值班中的女職員毫不猶豫地跳下路軌︰

當時孩子掉落到月台空隙中，無法自行脫困。BB的哭聲讓我顧不得自己的安危。

最新影片推介︰

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】遇上繼女激發父愛浪子變「陳豪」　劉翁身教3子女善良︰對抗人性醜惡

女職員在拯救的同時，不忘安撫受驚的嬰兒。雖然女職員在救人過程中擦傷了自己的手臂，但她最後成功把嬰兒安全帶回月台上。常州火車站為女職員的無私奉獻和勇敢精神作出嘉獎，同時提醒市民要時刻注意月台上的安全，照顧好同行嬰幼兒。

事件引起網民紛紛討論，有人批評嬰兒父母的疏忽，亦有人讚揚女職員見義勇為。「孩子真可憐」、「孩子父母在哪？」、「那是鐵路路軌啊，乘務員真勇敢」、「佩服佩服」、「幸好寶寶安全」。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯︰王明芳

相關文章

【好人好事】32歲女患末期卵巢癌僅餘數月壽命　鄰居動員免費辦婚禮助圓夢
14:00 2023/06/30
【好人好事】32歲女患末期卵巢癌僅餘數月壽命　鄰居動員免費辦婚禮助圓夢
【久別重逢】3歲女童被遺棄獲暖心男警照顧三個月　31年後尋回恩人相認感動人心
18:24 2023/06/29
【久別重逢】3歲女童被遺棄獲暖心男警照顧三個月　31年後尋回恩人相認感動人心
【鐵漢柔情】港媽帶兩孩過海截不到的士　暖心的士司機義載：一分不收
12:22 2023/06/26
【鐵漢柔情】港媽帶兩孩過海截不到的士　暖心的士司機義載：一分不收

你可能感興趣

【好人好事】32歲女患末期卵巢癌僅餘數月壽命　鄰居動員免費辦婚禮助圓夢
14:00 2023/06/30
【好人好事】32歲女患末期卵巢癌僅餘數月壽命　鄰居動員免費辦婚禮助圓夢
【久別重逢】3歲女童被遺棄獲暖心男警照顧三個月　31年後尋回恩人相認感動人心
18:24 2023/06/29
【久別重逢】3歲女童被遺棄獲暖心男警照顧三個月　31年後尋回恩人相認感動人心
【鐵漢柔情】港媽帶兩孩過海截不到的士　暖心的士司機義載：一分不收
12:22 2023/06/26
【鐵漢柔情】港媽帶兩孩過海截不到的士　暖心的士司機義載：一分不收
正能量 網絡熱話 兒童健康 鐵路 火車

最高瀏覽

【延誤搶救】38歲男呼吸困難冒冷汗 遇救護車壞延誤救治亡遺下孕妻及2孩
13:17 2023/07/03
【延誤搶救】38歲男呼吸困難冒冷汗 遇救護車壞延誤救治亡遺下孕妻及2孩
【最美孕媽】孫慧雪公布第二胎性別98%人估錯　6歲仔一個舉動獲大讚好哥哥
12:09 2023/07/03
【最美孕媽】孫慧雪公布第二胎性別98%人估錯　6歲仔一個舉動獲大讚好哥哥
【迷魂黨】西環男子行近借錢仲做1舉動 港女嚇到即走列兩大特徵籲小心
11:49 2023/07/03
【迷魂黨】西環男子行近借錢仲做1舉動 港女嚇到即走列兩大特徵籲小心