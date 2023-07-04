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【好爸爸】手停口停為養妻活兒頂硬上　患病的士司機戴氧氣管開工

育兒經 15:46 2023/07/04

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患病的士司機戴氧氣管開工，為養妻活兒頂硬上。

為人父親責任重大，即使遇到難關也得盡力撐下去。馬來西亞一名的士司機的故事在網上傳開，患病的他戴上氧氣管仍堅持開工，只因要養妻活兒。不少網民為他的健康感到憂慮，叮囑他不要勉強。

最新影片︰

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綜合馬來西亞傳媒報道，近日有的士司機在抖音（TikTok）分享影片，從影片可見，他在的士車廂內喘著氣，之後慢慢地戴上氧氣管，表情相當猜痛苦。他整理好氧氣管後，繫上安全帶準備開車。

哮喘發作載氧氣管

不過，他看起來頗辛苦，呼吸急促，期間需拿出哮喘藥物來噴射，以紓緩問題。他只能靠著汽車座椅，輕躺椅背休息，又伏在駕駛盤上，不時按壓身體，似乎感到非常不適。

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據知他因家庭經濟關係，即使患病仍咬緊牙關工作，怕自己手停口停影響生計。當時他開車送妻子返工後，打算開工時身體卻出現狀況。在另一段影片可見，他送孩子回家途中，因哮喘發作而再次載上氧氣管。

的士司機的情況引起網民關心，不少人勸他回家休息，否則病情惡化手尾更長。有網民留言，「心疼你，你就在家休息吧」、「希望你平安健康」，並讚揚他是一位好老公、好爸爸，為了家庭無私奉獻。

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責任編輯︰王明芳

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