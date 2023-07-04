限時優惠：第2位半價 + 每房最高再減 HK$1,500

隨著暑期來到，捷成假期推出夏日限時優惠旅遊套票, 帶你展開一次與眾不同的旅遊體驗。

亞洲最大最新最先進的郵輪 皇家加勒比「海洋光譜號」，由新加坡啟航，帶你去越南、日本遊覽。而家預訂即享第2位半價優惠，即日至7月10日前預訂，每房最高再減 HK$1,500， (名額有限，先報先得)

「海洋光譜號」有16層高，總載客量可達5,622人，共有2,137間客房。最受矚目則是海上首個結合VR的笨豬彈床、超過2,000尺的「頂級家庭套房」、360度高空觀景台及甲板衝浪等設施！大家可以盡情品嚐世界各地的美食，玩盡新世代的高科技娛樂設施，享受一流的旅客禮遇！

海洋光譜號 - 13 晚 東南亞 郵輪套票 HK$10,599起

酷航空單程香港至新加坡經濟客位機票

香港快運單程東京至香港經濟客位機票

12 晚海洋光譜號郵輪住宿

1 晚新加坡 Hotel 81 Orchid 酒店住宿 或 同級

出發日期: 2023年9月18日

詳情：

https://www.jebsenholidays.com/royal-caribbean-cruises-zh/

查詢/訂票熱線： 3119 8111

Whatsapp傳送門: https://wa.me/85230013120



（資料由捷成假期提供）