【掃毒3：人在天涯】劉青雲炎夏穿厚衫拍戲　古天樂最擔心對打受傷

▲ 《掃毒3：人在天涯》

由邱禮濤導演執導的電影《掃毒3：人在天涯》，斥鉅資在香港流浮山搭建50萬呎泰國軍營村寨拍攝，加上炎夏高溫，似足在泰國當地拍攝，連一眾演員皆盛讚天氣配合，令他們更加投入，認為自己是身在泰國。

為配合戲中毒販康素差思想前衛的性格，劉青雲的服裝造型亦比較誇張，近40度高溫依然穿着長褸，以及左穿右搭的服飾，難怪青雲都大嘆有點辛苦。「香港特別熱，有幾日西廂版納也沒有這樣的熱。」

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青雲熱到爆汗

在村寨拍攝整整半個月，每日也是一片藍天，萬里無雲，青雲熱得汗流浹背，他說：「怕熱就不要亂郁，不要太興奮，不要太激動，香港熱過西廂版納很多，去過最熱的地方是卡塔爾、埃及，其次就是香港。」

青雲又表示，角色康素差性格是樂觀、有點傻氣，做事很清晰的人，他亦特別感謝戲中造型師余家安（Bruce）為他設計造型。「其實我常常都演反派，毒販就是第一次，同大家睇法有些不同，大家一般認為同正派對立就是反派，但我自己沒有這個看法。」

炎夏穿厚衣拍戲

古天樂亦回想起首次見到青雲造型，讚歎他在炎夏高溫，穿上厚衣拍攝：「首日見到青雲造型嚇了一跳，我們首日在西廂版納拍攝，他的造型是在村寨中的造型，他今次是飾演一個反派，無論他的角色如何惡毒，他都是很有型。」

青雲與古仔在戲中亦敵亦友，其中一場更在車內打鬥，爭奪手搶，拍攝時古仔更在車內開真槍轟射車內的青雲手下，槍聲巨大，令人震耳欲聾，熱血沸騰。

導演邱禮濤及動作導演與青雲及古仔一齊研究車上打鬥動作，由於車廂空間細，動作複雜，令拍攝難度增加。

青雲起腳踢甩古仔手上的手槍，導演讚青雲身手了得，青雲笑言試戲排位才有這流暢演出，其實試位時亦有小意外，期間青雲輕微扭傷手指。

古仔青雲合作無間

古仔表示與青雲已經拍檔過無數次，但今次拍戲他都擔心與青雲對打，亦回想曾合作過的電影：「《危城》我做反派，青雲做正派。因為我兩個也不是專業武打材料，又怕弄傷他，而《危城》入面我們沒有對打，但今次真的有對打，我是有壓力，動作好易發生意外，而且這齣戲也頗多意外，所以都擔心。」

青雲指，導演給他的感覺很注重安全，對打場面是很多，但不是太辛苦，導演安排得很好，亦有分享再次跟古仔合作的感受：「古天樂與過往合作一樣，都是這樣紮實，Aaron（郭富城）真的很久沒有合作，他是很樂觀，容易合作的人，處理整個角色都是很整體全面。」

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