【樂壇天后】鄭秀文發長文透露染新冠肺炎想法有變　 樂觀面對有撐不住的時刻

鄭秀文（Sammi）因在5月感染新冠肺炎，身體聲帶大受影響，日前忍痛宣布取消7月假香港紅磡體育館舉行一共13場的「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站 2023」。

Sammi亦發錄音交代演唱會延期因由，多度哽咽向公眾致歉，令不少樂迷大表心痛，望她早日康復，千萬不要心急，有些粉絲更留言「等幾耐都願意，最緊要身體健康」。

【樂壇天后】鄭秀文發錄音交代演唱會延期因由 多度哽咽向公眾致歉：冇能力呈現最好的自己

心態想法有變

今日（7月4日）Sammi在社交網更新動向，見她一早起身抹車，並發長文指因今次新冠肺炎令心態有變，深明凡事總有撐不住的時刻，要沿用時間，樂觀面對。

她指一世人從不早起床，亦非超級討厭害怕早起床，而休息不意味頹：

奇妙地，一世人從不早起床，亦非超級討厭害怕早起床的我，（拉開窗簾見到陽光好似殭屍咁驚的我），竟然可以自動早起床了，而且不覺討厭難頂。（p.s. 每個人早起床的定義不同，對於我說，早上九時至十時已經算是我的極限🤪）

這個改變，那麼自然而然地發生。

人生總是奇妙的，很多事不在自己計算之內，也完全在你掌握之外。

長新冠影響做不來演唱會，但生活作息上卻有如此光速的轉變，生命真是奇妙可敬。

也許在我潛意識之中，休息當中要有適度美好的自律，才不會讓休息變成漫無目的的放縱。