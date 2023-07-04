【樂壇天后】鄭秀文發長文透露染新冠肺炎想法有變 樂觀面對有撐不住的時刻
鄭秀文（Sammi）因在5月感染新冠肺炎，身體聲帶大受影響，日前忍痛宣布取消7月假香港紅磡體育館舉行一共13場的「You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會香港站 2023」。
Sammi亦發錄音交代演唱會延期因由，多度哽咽向公眾致歉，令不少樂迷大表心痛，望她早日康復，千萬不要心急，有些粉絲更留言「等幾耐都願意，最緊要身體健康」。
【樂壇天后】鄭秀文發錄音交代演唱會延期因由 多度哽咽向公眾致歉：冇能力呈現最好的自己
心態想法有變
今日（7月4日）Sammi在社交網更新動向，見她一早起身抹車，並發長文指因今次新冠肺炎令心態有變，深明凡事總有撐不住的時刻，要沿用時間，樂觀面對。
她指一世人從不早起床，亦非超級討厭害怕早起床，而休息不意味頹：
奇妙地，一世人從不早起床，亦非超級討厭害怕早起床的我，（拉開窗簾見到陽光好似殭屍咁驚的我），竟然可以自動早起床了，而且不覺討厭難頂。（p.s. 每個人早起床的定義不同，對於我說，早上九時至十時已經算是我的極限🤪）
這個改變，那麼自然而然地發生。
人生總是奇妙的，很多事不在自己計算之內，也完全在你掌握之外。
長新冠影響做不來演唱會，但生活作息上卻有如此光速的轉變，生命真是奇妙可敬。
也許在我潛意識之中，休息當中要有適度美好的自律，才不會讓休息變成漫無目的的放縱。
Sammi又指很喜歡這種新改變，而且感謝生命中的每個經歴：
從某種自律走到另一種自律。Mi很喜歡這改變✌️
會繼續探索自己的無限可能。
生命真奇妙！
謝謝生命中的每個經歴。🥰
過去兩個多月沉重無力獨自掙扎的心終於鬆開了
萬物有時就留給時間讓我的體力和聲線痊愈
天父的美意在當中
人需要誠實面對自己有些時候是撐不到的
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撰文 : TOPick柴犬出動