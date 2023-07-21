【TOPick診症室】捱夜飲酒會傷肝？食豬肝可「以形補形」？ 　醫生揭5大肝臟迷思

▲ 醫生揭5大肝臟迷思。

肝臟作為人體的排毒代謝器宮，對人體健康是非常重要的。對於傷肝的行為，坊間亦有臨臨種種的說法，不少老一輩更深信「捱夜飲酒」是非常傷肝；又相信「以形補形」，即食用動物的器官即可滋補人身上的對應器官。究竟以上種種說法是否正確 ? TOPick 是次便訪問了腸胃肝臟科專科李達榮醫生，為大家解構5大肝臟的迷思。

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1.捱夜飲酒會傷肝?

肝臟是人體中非常重要的器官，大部分新陳代謝均於肝臟進行，而新陳代謝往往又是在睡眠中進行，所以儘管西醫目前沒有任何研究證實捱夜會直接傷害肝臟，但可以肯定的是，一旦沒有足夠睡眠，是有機會影響身體的新陳代謝，容易引起其他身體問題，如糖尿病，肥胖，代謝綜合等。至於飲酒則會有機會導致脂肪肝，長期嗜酒更有機會令肝纖維化及肝硬化情況，所以飲酒真是會傷肝。

2.以形補形可以嗎?

坊間相信以形補形的食療，如以為吃豬肝可以護肝，其實是沒有醫學根據。因為當市民食了豬肝後，豬肝成分進入身體後，會轉化為其他物質，如氨基酸，或者脂肪、碳水化合物，這些並不能可以直接「補肝」，所以「以形補形」並不可以有助肝臟健康。

3.食隔夜飯菜可致肝炎?

通常急性肝炎是因病者食了受污染食物，或者未經煮熟的海產，例如貝殼，或生蠔，食隔夜飯菜引致肝炎的機會相對較低。

4.同枱食飯會傳染乙型肝炎?

乙型肝炎主要傳播途徑是母嬰傳染，即是媽媽是帶菌者，嬰兒在離開母體期間有機會接觸到母親血液而感染。其他傳播途徑還包括血液及體液的傳染，性行為亦是體液傳染方法之一；而血液傳染則當然是指乙型肝炎帶菌者的傷口接觸。

至於同枱食飯，雖然理論上乙型肝炎可經唾液傳播，但風險相對較母嬰傳染及血液低，而且相信可能是需要吞了許多公升的口水才會發生。但為了慎重起見，亦建議大家用膳時保留用公筷的習慣。

5.肝酵素偏高要小心?

肝酵素，簡稱ALT，又叫谷氨酸轉氨酶，女士正常的肝酵素標準是19，男士的肝酵素則是30。一般而言，當醫生發現病者有慢性乙型肝炎，而肝酵素又是偏高，均建議食藥。因為酵素偏高，或者病毒是屬於高水平，而患者如果本身糖尿病、脂肪肝，又經常飲酒，將來有併發症機會會大增，患上肝硬化及肝癌機會亦會較高。

▲ 腸胃肝臟科專科醫生李達榮（黃昕桐攝）

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記者：容惠玲