【單親家庭】曾寶儀父母離異從小沒安全感　因一句話遭爸爸教訓花廿年釋懷

▲ 曾寶儀因為原生家庭影響，從小就沒有安全感。

台灣名主持人曾寶儀是曾志偉的長女，遺傳了爸爸的口才，又散發一種知性美，現年50歲的她，近幾年開設了一個自己的節目，專講人生議題，向觀眾帶來正能量的人生觀，但原來曾寶儀的童年過得一點都不快樂，因為父母在她3歲的時候離異，讓她很沒有安全感。近日，曾寶寶儀接受台灣作家周慕姿的訪問，大談父母離異及原生家庭對她的人生影響。

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現年50歲的曾寶儀3歲起就父母離異，由祖父母湊大，長大後往讀寄宿學校，所以跟父母相處會容易發怒︰

父母長期不在我身邊，我3歲他們就離婚了，我是爺爺奶奶帶大的，隔代教養也有一些狀態，我到現在還在學習跟父母相處，因為父母永遠都能一秒突破你盲腸，也是一秒激怒你。我覺得現在在做一些練習，已經很多事情不能一秒激怒我，但他們永遠能夠做得到。

近年專注身心靈的進修的她，希望能平復情緒「停下來先想想為甚麼會生氣或傷心」，她笑言每次發怒之後，隔日問自己其實好像不用太在意，她說︰「原生家庭即使沒有一齊生活，但仍然影響很大。我今年50歲，以為把自己處理很好，但我爸真的可以一秒激怒我，你知道他說甚麼嗎？『像你這麼有知識的人幹嘛會說出這麼沒知識的話？』當然，他喝了點酒，但我真的發飆︰『誰沒知識？你給我站起來，你給我走直線』。」寶儀認為跟爸爸的確在不同背景長大，他是一位比自己大20歲的直男，大家都是截然不同的人生，沒需要在乎他說出來的話。「他不是嚴苛，他是直男的白目，沒惡意。」

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放下父母離婚一事

曾寶儀坦言慶幸這句話不是在她10歲、15歲的時候聽見，因為她的人生因曾志偉的一個眼神，令她永遠都不會忘記。「我記得當時跟我姑姑開玩笑，甚麼屁呀肛門之類的話，姑姑罵我說︰『女生講甚麼這些話？』當刻，我就知道我講錯話了，我爸用很嚴厲的臉，這個臉永遠不會忘記，那個表情，我花了很多時間去證明自己，我不會說錯話的人，我是有分寸的人，我要努力證明自己成績，為了平伏那個眼神對我的傷害。」

對於父母離婚一事，曾寶儀稱早已放下，

的確兩個人硬在一起對孩子沒有好處，還是蠻感謝他們做了很誠實的決定。我心裡面還有遺憾，就是沒有一起長大，因為一起長大，我跟爸有很多不同的回憶，可能那個眼神會用回憶蓋過。花了二十幾年證明，他當時只是想扮演一個稱職父親的角色。

從小沒有安全感

她表示由於來自單親家庭，加上隔代教養，她被安排讀寄宿學校，當時她曾經立下決定要反叛，買啤酒覺得很難飲，想逃學但沒朋友不知道逃完學去邊，當時就自省︰

這是我的人生，為甚麼要因為別人的事，用我的人生去叛逆呢？想報復甚麼？我決定全然為我的生命負責，所以我小學就開始存錢，因為我覺得總有一天我會離家出走或者被掃出門。

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曾寶儀提到過去的事情，都不禁哽咽，她坦言從小就沒有安全感，媽媽經常都情緒勒索，每次從爸爸那邊度假回來，總是聽到酸言酸語，她說︰「直至這幾年，還會出現一個想法，我會不會被丟下？這影響我超深的，小孩子種下的種子，一個沒有人愛我的種子，的確花了很多時間去處理，我不敢說現在活得100分的好，你現在提到這件事的時候，我都迅速連結到當時的自己，連結還在的時候，就來陪伴它吧。」她仍然感謝這些傷口，成為她努力的動力，中學年代非常用功考上好的大學，在大學交到很好的朋友，重建自己的人際關係，開拓對人生的看法。

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責任編輯︰王明芳