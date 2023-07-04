【優惠】一文看清開心購物節$15億禮遇　獨贏一年麥炸雞活動現正舉行

▲ 開心購物節$15億禮遇、超過260項獎賞陸續發放。（陳國峰攝）

約6,000間零售商舖兩個月內推出「香港開心購物節」購物優惠，總值高達15億元。活動提供超過260項獎賞，包括玩遊戲或做任務贏2萬元購物禮券、超市1分鐘掃貨；另免費送出超過130萬份禮品，包括10萬杯咖啡、1萬個巨無霸等。

零售管理協會7至8月舉辦「香港開心購物節」，聯同近150個品牌、約6,000間商舖提供15億元消費優惠、免費禮品、或現金券及體驗式禮遇。其中SOGO崇光、百佳、星巴克、麥當勞、CSL及萬寧將提供6項體驗式遊戲，勝出的參加者可獲豐富獎品。

6大體驗式禮遇

IG上載限時動態，即有機會贏得麥當勞免費麥炸雞一年份量。即日至7月9日期間，參加者須提議麥炸雞的新口味，在IG Story 上發布一張麥炸雞的Pixel圖片，然後利用「Q&A Sticker」邀請 Audience 發揮創意提供麥炸雞的新口味建議。參加者需追蹤香港麥當勞IG （@mcdonaldshk）。最有創意的參加者，即可獲得 McD App 「一年免費365份原味麥炸雞（2件）超值套餐」Coupon大獎（1名）。

至於SOGO推出10分鐘掃貨最接近金額贏購物券的活動，將於7月7日至30日期間舉行 ，SOGO Rewards會員凡於崇光銅鑼灣店 B2/F購物最高金額及最多次數的2位顧客，將在今年8月13日參加香港開心購物節崇光超市食玩買遊戲。

遊戲中，參加者須於10分鐘內選購貨品，貨品價值最接近$4,888的一位，可赢取所選購的貨品及$20,000崇光購物禮券，另一位參賽者亦可獲得選購的貨品及$5,000崇光購物禮券。名額2名。

消費禮遇

另外，260項零售商戶的消費優惠已經開始，包括以$40購買$100崇光購物禮券；百佳買任何貨品滿$300即享88折；購買萬寧品牌保健產品滿$100減$50；凡於PHD堂食或外賣自取滿180元，送千島夏威夷普通批一個；7-Eleven消費滿100元或以上減10元；馬拉松品牌正價服裝滿400元減100元。更多優惠詳情可瀏覽活動官網。

免費禮品

35項免費禮品或現金券，當中9項已開始發放，包括CSL Mobile免費 5G 亞太區漫遊通行證1張；Pricerite指定門市免費換領一包金隆純粹柬埔寨茉莉香米1公斤 (價值: $17.9)；JHC 日本城惠顧商品滿$5即減$5等。至於焦點活動Starbucks星巴克派10萬杯咖啡，則於7月14日至20日送出，而百佳送出$50及$20現金券、麥當勞送1萬個巨無霸，則在7月14日至27日發放。更多優惠詳情可瀏覽活動官網。

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記者：陳麗娜