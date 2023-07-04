【環境污染】本地3大學研改良「人工青口」測海洋核污染　料將於台灣海峽應用

▲ 本地3大學研改良「人工青口」測海洋核污染，料將於台灣海峽應用。（陳國峰攝）

近日，海洋核污染問題引發全球關注。教育大學、城市大學及香港大學今（4日）公布研究結果，稱改良的「人工青口」能夠監測海水中3種最常見的放射性物質含量。研究團隊指，檢測的成本效益高，過程便捷，並有望與廈門國家海洋實驗室合作，於台灣海峽應用；就日本排放核廢水，教大學者指不了解當局過濾放射性物質的程度，但認為污染物不會自然分解，只會越積越多，帶來不可忽視的風險，更會影響全球水域。

「人工青口」呈透明圓柱狀，現能夠同時監測海水中3種最常見放射性物質的含量（鈾、鍶及銫），及重金屬。帶領研究團隊的教大科學與環境學系教授胡紹燊解釋指，「人工青口」對金屬的吸聚能力強，敏感度高，已用作檢測海洋中的重金屬多年；經改良後，現時只需將它放入海水7至8周，便能夠吸收放射性物質至飽和程度；若放回潔淨海水，就能釋放早前吸收的核污染物，因此認為有助檢測海洋中多種金屬、放射性物質含量及持續變化，解決全球環境問題。

以「人工青口」進行檢測的成本效益高，每件成本僅為8元，並突破傳統檢測方法的限制。胡紹燊指，現時傳統量度海水中放射性物質含量的方法繁複，或需出海取株，收集數以百升計的海水，然而「人工青口」只需固定在在箱子中，再放入大海，省卻前期處理所需的人力及成本，有效進行長期及大規模的核污水監測。他又表示，有望與近海海洋環境科學國家重點實驗室（廈門大學）合作，於台灣海峽應用有關技術，但尚在討論階段。

日本近日宣布，將排放福島核軸射事件中的核廢水至大海，胡紹燊回應指，未掌握實際數據，不了解當局過濾放射性物質的程度，但認為污染物不會自然分解，只會越積越多，帶來不可忽視的風險。他又形容，此事「不單是日本水域問題」，認為放射性物質會隨核廢水飄流至附近水域，如太平洋，有機會影響全球水域。

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記者：梁凱婷