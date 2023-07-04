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【​卜公花園重開】設計方案由知專生提供　以「普天同慶」為主題

社會 13:33 2023/07/04

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卜公花園翻新後重開，設計方案由知專生提供，以「普天同慶」為主題。（康文署提供）

上環街坊叫作「花園仔」、也是香港小型足球聖地之一的卜公花園，經過一年美化工程後重開。康樂及文化事務署今日（4日）表示，該署聯同建築署及香港知專設計學院為卜公花園六個球場進行美化及翻新工程，為設施注入藝術及設計新元素，增添康樂場地的活力和吸引力。

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康文署表示，此次翻新工程聯同建築署及香港知專設計學院（知專）進行。由知專學生提供設計方案，為區內居民提供一個以「普天同慶」為主題的社區設施。設計取材自場地周圍不同的標誌性元素，例如把象徵喜慶、且經常在花園附近出沒的雀鳥「紅嘴藍鵲」和上環天際線等圖案融入設計之中，成為色彩豐富、具有地區特色的球場。

卜公花園共設有三個籃球場、兩個足球場和一個排球場，相關美化工程於2022年7月起分階段展開，工程包括翻新球場地面和看台、更換圍網和在圍網加設美化裝置。

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責任編輯：解青羽

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