【鶼鰈情深】太太患病臥床無法言語 日男捐款重修定情摩天輪盼再帶妻子乘搭

▲ 87歲老翁捐款助摩天輪重修，希望保留與重病愛妻的愛好回憶。

百世修來同船渡，千世修來共枕眠。日本富山縣的一座摩天輪因日久失修而需進行翻新工程，當地政府向大眾發出募捐，一位87歲老翁知悉後立即捐款100萬日圓（約港幣5.4萬），驚揭背後藏著一個感人又催淚的原因。

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綜合日媒報導，該摩天輪位於富山縣魚津市的蜃景樂園（ミラージュランド），高66公尺，從1991年4月至今已屹立了30多年。由於樂園鄰近海邊，所以摩天輪常常受到海風的侵蝕，而令它的油漆周時地剝落。

據報，摩天輪前後共粉飾過3次，對上一次是10多年前了。管理該樂園的市政單位宣佈，在今年10月中到明年2月為摩天輪進行全面維修工程，除了重新粉刷，也包括更換受損的零件。

是次的維修預計花費約7,000萬日圓（約港幣378萬），樂園除了得到市政府的資金補助外，也有向其申請借貸。此外，地方政府也有向民眾募捐，而目標金額是500萬日圓（約港幣27萬）。

此時，有一名魚津市出生的老翁二話不說便捐出100萬日圓。原來，老翁是一名前科技公司的社長，名中尾先生，他更曾獲頒魚津市的榮譽市民獎。

中尾先生接受訪問表示，是次捐款的背後是因為被勾起了與妻子的美好回憶。他憶述，當年摩天輪剛蓋好時，他和妻子曾一起搭乘。當時夕陽西下並且影照著富士灣，他的妻子被景像吸引而聚精會神地觀看。中尾先生說，那個美麗的畫面深深地刻印在他的腦海中。

雖然中尾先生希望摩天輪修好後，能和妻子再次重遊舊地，但是，他的妻子最近患上重病，連說話能力也漸漸減去，

妻子現在的情況，一起乘坐摩天輪可能是無法實現的夢想了，不過希望能透過捐款修好摩天輪，讓更多人留下美好回憶。

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責任編輯︰陳珈希