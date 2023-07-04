【47人初選案】被告何啟明自辯指五大訴求非初選目標　若民主派立會過半可制衡政府

▲ 被告何啟明。（資料圖片）

民主派初選案今（4日）續審，前區議員被告何啟明續出庭作供。何供稱，以其解理初選目標是爭取立會過半，五大訴求非初選目標。何認為，民主派取得過半議席後可制衡政府，從而磋商實現訴求。

前深水埗區議員何啟明續出庭自辯，何補充指不會使用權力否決預算案，以迫使政府回應五大訴求。法官續就「墨落無悔」聲明上列明「我會運用基本法賦予立法會的權力，包括否決財政預算案，迫使特首回應五大訴求」的部分提問。何昨指，權力意指一系列權力，當中包括預算案的否決權，但何不會運用。法官陳慶偉質疑，選民驟眼看不會知道聲明背後的含意。何認為選民會理解，故自己亦在初選中勝出。

法官關注何的競選單張上「全面否決權」的意思，何指過往民主派在重大議題上才掌握否決權，若取得立會過半，民主派便可擁有全面否決權，屆時所有議案政府均須得到民主派同意才能通過。

法官李運騰質疑，既然何不打算用否決權，何以在單張提及否決預算案。何解釋，因其簽署的「墨落無悔」聲明有包括否決預算案字眼，故希望用字一致，否則會被人提問。

何指，參與初選者須認同五大訴求，他只知初選目標是取得立會過半，五大訴求須待取得議會過半後爭取。何表示，希望達成五大訴求，但不會使用任何權力來爭取。何認為，若民主派取得立會過半，便可在議會上發揮制衡之用，政府須與民主派磋商以通過議案，從而爭取五大訴求。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣