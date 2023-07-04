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【生命鬥士】美女主播飽受慢性病折磨　緊守崗位至最後一刻26歲香消玉殞

健康 13:54 2023/07/04

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26歲美女主播飽受慢性病折磨，仍緊守崗位至最後一刻。

令人惋惜，南韓美女主播兼記者李妍濟（이연제）日前因慢性病離世，得年26歲。李妍濟的死訊得到其任職的MBN電視台所證實，透露她在手術後不能甦醒而離世，而她的父親亦心痛地在社交平台發文，表示女兒「已前往長途旅行了」。

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李妍濟在6月17日於Instagram上發文透露病況，表示自己兩個月來，都是「重複地哭、笑、生病、好轉」，而她感謝身邊非常好的人，令她得以完成了病假前的最後一個工作日。她最後並寫道：

很多時候事情令人畏懼，但我很感激身邊的人總是讓我變得更堅強，我愛你們。

未料之後她就一直沒有更新近況，直到6月24日，她所屬的電視台MBN發出訃文，證實其死訊。文中提及李妍濟接受了治療慢性病的手術，但術後卻無法醒過來，於6月23日離世，得年26歲。至於她所患上的何種慢性病，文中則未有交代。

李妍濟的死訊得到所屬電視台證實。（IG圖片）

李妍濟的離世引來外界震驚，紛紛在其IG留言悼念致哀：「真的辛苦你了，安息吧」、「希望你在沒有痛苦的國度中幸福」。而李妍濟的父親也在29日，使用女兒的IG帳號再發帖文，先表明自己「是妍濟爸爸」的身分，並感謝所有前來女兒告別式的電視台同事、親友，最後並衷心表示：

我相信，我們家妍濟在天堂也不會忘記大家，謝謝。

李妍濟畢業於高麗大學法語語文學系，在2020年奪得大邱區域Miss Korea冠軍。她其後加入新聞界，成為一名記者，曾在《聯合新聞》擔任新聞主播，直至去年轉職到MBN電視台，主持《NEWS7》和《經濟記者M（경제기자M）》，主要調查社會議題領域。

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責任編輯：羅嘉欣

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