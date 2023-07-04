【靈戲逼人】阮浩棕為梁舜燕孫仔靠奸上位　 連出三劇有望明年頒獎禮爭「飛躍男」

新劇《靈戲逼人》已於昨日 （7月3日）首播，劇中阮浩棕飾演文武生「方浩東」，為了突出角色熱血及年青感，事前特意操大隻及曬黑，相當用心。

今年獲無綫力捧的阮浩棕連出三套劇集，包括《隱門》裡演黃智雯細佬，另外於《隱形戰隊》演癲喪富二代，表現均被讚賞。

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成功上位的阮浩棕為「星三代」，其嫲嫲正是「上等人」梁舜燕。

現年32歲的阮浩棕出身於演藝世家，除嫲嫲為演員外，父親阮惠源及二叔阮惠熊分別為前亞洲電視監製與麗的電視演員，姑母阮曼莉也是演員，可說是出身演藝世家。

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放棄做金融才俊

阮浩棕並非從小立志加入演藝圈，畢業於名校喇沙書院的他，之後入讀香港科技大學，本來打算畢業後投身銀行界，但在學期間修讀「音樂與戲劇」課程，由此發現對這方面有興趣，才決定向演藝業發展。

大學畢業後，阮浩棕投考第27期無綫電視藝員訓練班，在2014年畢業後成為TVB藝人，起初被分派主持兒童節目《Think Big天地》、《Think Big 大明星》及《Think Big 遊學團》，另外於劇集演店小二和記者等閒角。

▲ 阮浩棕的嫲嫲是已故資深演員梁舜燕。

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亦正亦邪可塑性高

由於發展平平，2017年阮浩棕離巢去北京發展，在內地兩年間拍過《招搖》、《七劍下天山之修羅眼》及《狄仁杰探案之天煞孤鸞》等網劇和電影，全部均是古裝作品。

及至2020年，阮浩棕返港發展，簽約成為邵氏兄弟旗下藝人，他先於處境劇《愛．回家之開心速遞》演熊心如（蘇韻姿飾）相睇對像「米剛」。

其後於《我家無難事》 中，阮浩棕飾演關禮傑角色的年輕版，監製王心慰曾稱看中他亦正亦邪的感覺，因而安排他演此角。

而阮浩棕亦於角色下不少苦功，包括造型和打鬥的動作設計，劇集播出後，阮浩棕表現獲一置好評，開始嶄露頭角！

▲ 私下的阮浩棕較為文靜！

被睇好爭「男飛躍」獎

今年連出三逾的他，於《隱形戰隊》飾演富二代「鏗少」，將癲狂角色演得入型入格。

阮浩棕曾於訪談中表示跟角色性格反差很大，演起來有一定難度，阿Nic說：「我份人比較靜，情緒唔會好似鏗少咁激動，開機之前監製有好詳細咁講解角色嘅背景故事，令我更明白同理解鏗少，所以就可以好自然地進入鏗少嘅瘋癲狀態。」

於剛播畢的劇集《隱門》裡，阮浩棕飾演黃智雯細佬，角色逐漸黑化頗考演技，惟阿Nic演得恰到好處，因為連出三劇的原故，阮浩棕被看中有機會明年角遂「男飛躍」獎。

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