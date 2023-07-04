  • 32°C
香港時間 : 2023704日 (週二) 14:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【靈戲逼人】阮浩棕為梁舜燕孫仔靠奸上位　 連出三劇有望明年頒獎禮爭「飛躍男」

娛樂 14:26 2023/07/04

分享：

分享：

熱門 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

新劇《靈戲逼人》已於昨日 （7月3日）首播，劇中阮浩棕飾演文武生「方浩東」，為了突出角色熱血及年青感，事前特意操大隻及曬黑，相當用心。

今年獲無綫力捧的阮浩棕連出三套劇集，包括《隱門》裡演黃智雯細佬，另外於《隱形戰隊》演癲喪富二代，表現均被讚賞。

最新影片推介：陳若思專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】陳若思參選港姐先斬後奏　媽媽親製《港女野人》牆令Amber感動

成功上位的阮浩棕為「星三代」，其嫲嫲正是「上等人」梁舜燕。

現年32歲的阮浩棕出身於演藝世家，除嫲嫲為演員外，父親阮惠源及二叔阮惠熊分別為前亞洲電視監製與麗的電視演員，姑母阮曼莉也是演員，可說是出身演藝世家。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【隱形戰隊】阮浩棕演變態富二代獲好評　「星三代」繼承梁舜燕衣缽入演藝圈

放棄做金融才俊

阮浩棕並非從小立志加入演藝圈，畢業於名校喇沙書院的他，之後入讀香港科技大學，本來打算畢業後投身銀行界，但在學期間修讀「音樂與戲劇」課程，由此發現對這方面有興趣，才決定向演藝業發展。

大學畢業後，阮浩棕投考第27期無綫電視藝員訓練班，在2014年畢業後成為TVB藝人，起初被分派主持兒童節目《Think Big天地》、《Think Big 大明星》及《Think Big 遊學團》，另外於劇集演店小二和記者等閒角。

阮浩棕的嫲嫲是已故資深演員梁舜燕。

【我家無難事】阮浩棕演少年關禮傑勇救楊卓娜　「上等人」梁舜燕孫仔喇沙畢業

亦正亦邪可塑性高

由於發展平平，2017年阮浩棕離巢去北京發展，在內地兩年間拍過《招搖》、《七劍下天山之修羅眼》及《狄仁杰探案之天煞孤鸞》等網劇和電影，全部均是古裝作品。

及至2020年，阮浩棕返港發展，簽約成為邵氏兄弟旗下藝人，他先於處境劇《愛．回家之開心速遞》演熊心如（蘇韻姿飾）相睇對像「米剛」。

其後於《我家無難事》 中，阮浩棕飾演關禮傑角色的年輕版，監製王心慰曾稱看中他亦正亦邪的感覺，因而安排他演此角。

而阮浩棕亦於角色下不少苦功，包括造型和打鬥的動作設計，劇集播出後，阮浩棕表現獲一置好評，開始嶄露頭角！

私下的阮浩棕較為文靜！

 

被睇好爭「男飛躍」獎

今年連出三逾的他，於《隱形戰隊》飾演富二代「鏗少」，將癲狂角色演得入型入格。

阮浩棕曾於訪談中表示跟角色性格反差很大，演起來有一定難度，阿Nic說：「我份人比較靜，情緒唔會好似鏗少咁激動，開機之前監製有好詳細咁講解角色嘅背景故事，令我更明白同理解鏗少，所以就可以好自然地進入鏗少嘅瘋癲狀態。」

於剛播畢的劇集《隱門》裡，阮浩棕飾演黃智雯細佬，角色逐漸黑化頗考演技，惟阿Nic演得恰到好處，因為連出三劇的原故，阮浩棕被看中有機會明年角遂「男飛躍」獎。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【靈戲逼人】張振朗與潘靜文合唱《似夢迷離》　龔嘉欣演女鬼最難：令自己冇咁恐怖
18:12 2023/06/25
【靈戲逼人】張振朗與潘靜文合唱《似夢迷離》　龔嘉欣演女鬼最難：令自己冇咁恐怖
【靈戲逼人】李佳芯解凍後被盡用　傳Ali抱恙辭演《靈戲逼人》由龔嘉欣頂上
10:24 2022/05/16
【靈戲逼人】李佳芯解凍後被盡用　傳Ali抱恙辭演《靈戲逼人》由龔嘉欣頂上
【靈戲逼人】李佳芯辭演新劇由龔嘉欣頂上　Ali平衡事業與健康：原來好傷
12:28 2022/06/22
【靈戲逼人】李佳芯辭演新劇由龔嘉欣頂上　Ali平衡事業與健康：原來好傷

你可能感興趣

【靈戲逼人】張振朗與潘靜文合唱《似夢迷離》　龔嘉欣演女鬼最難：令自己冇咁恐怖
18:12 2023/06/25
【靈戲逼人】張振朗與潘靜文合唱《似夢迷離》　龔嘉欣演女鬼最難：令自己冇咁恐怖
【靈戲逼人】李佳芯解凍後被盡用　傳Ali抱恙辭演《靈戲逼人》由龔嘉欣頂上
10:24 2022/05/16
【靈戲逼人】李佳芯解凍後被盡用　傳Ali抱恙辭演《靈戲逼人》由龔嘉欣頂上
【靈戲逼人】李佳芯辭演新劇由龔嘉欣頂上　Ali平衡事業與健康：原來好傷
12:28 2022/06/22
【靈戲逼人】李佳芯辭演新劇由龔嘉欣頂上　Ali平衡事業與健康：原來好傷
阮浩棕 娛樂人物職業 演員 電視劇 TVB 家庭關係 隱形戰隊 隱門

最高瀏覽

【延誤搶救】38歲男呼吸困難冒冷汗 遇救護車壞延誤救治亡遺下孕妻及2孩
13:17 2023/07/03
【延誤搶救】38歲男呼吸困難冒冷汗 遇救護車壞延誤救治亡遺下孕妻及2孩
【最美孕媽】孫慧雪公布第二胎性別98%人估錯　6歲仔一個舉動獲大讚好哥哥
12:09 2023/07/03
【最美孕媽】孫慧雪公布第二胎性別98%人估錯　6歲仔一個舉動獲大讚好哥哥
【迷魂黨】西環男子行近借錢仲做1舉動 港女嚇到即走列兩大特徵籲小心
11:49 2023/07/03
【迷魂黨】西環男子行近借錢仲做1舉動 港女嚇到即走列兩大特徵籲小心