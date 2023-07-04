【頭號維尼粉】連續15年擁有世上最多小熊維尼產品　人妻晒冷2.3萬件收藏品

▲ 美國一名人妻擁有超過2.3萬件小熊維尼周邊，蟬聯15年健力氏世界紀錄。

迪士尼卡通人物「小熊維尼」（Winnie the Pooh）誕生近百年，在全球一直深受歡迎，不少「維尼迷」都愛購買周邊產品收藏。美國一名人妻堪稱是頭號維尼迷，直至今年2月，她的維尼熊周邊收藏量已超過2.3萬件，更是連續15年蟬聯健力氏世界紀錄中「擁有最多小熊維尼產品」的人！

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據健力氏世界紀錄官網報道，來自美國威斯康辛州沃科夏（Waukesha）的荷夫曼（Deb Hoffmann）在2008年時，憑著擁有4,405件小熊維尼周邊產品，首次奪得「擁有最多小熊維尼產品」的世界紀錄認證，隨著她的收藏品不斷增加，且每年按時申請驗證，讓她連續15年持續這個稱號。而截至今年2月，荷夫曼的小熊維尼周邊已多達23,623件。

▲ 荷夫曼擁有逾2.3萬件小熊維尼收藏品。（圖片︰mostpooh.com）

小熊維尼「第一狂迷」荷夫曼透露，她人生中第一隻維尼熊是2歲時父親送贈的生日禮物。

他收工後帶了一個盒子回家，是用粉色和藍色包裝的，我伸手進去碰到毛絨絨的維尼熊公仔，這一切彷彿還是昨天的樣子。

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老公陪搵新周邊商品

不過，她真正開始收集維尼熊周邊，是22歲跟丈夫Gary結婚後開始，周邊商品包括角色驢子屹耳（Eeyore）、跳跳虎和小豬等。現時她的大部分收藏品都放在一棟佔地約1千平方呎的屋內。她的收藏興趣也得到丈夫全力支持，經常陪伴她一起到各大商店尋找新的小熊維尼商品，若不小心買到重複的，她便會捐贈予慈善團體。

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荷夫曼又透露自己喜歡小熊維尼的原因，「我喜歡他很簡單，你知道牠不是最聰明，但牠是最有愛心的。牠總是為朋友竭盡全力，他從不造作炫耀，我希望這個世界都是這樣。」荷夫曼認為自己的收藏習慣已不單是收藏物品，她是收集回憶，所以她決定透過寫書去分享她的收藏故事。

這不再是收集東西，而是收集經驗。

荷夫曼表示，她至今仍保留第一隻維尼熊，並時刻帶在身邊，「當我還很年幼時，公仔已經破爛不堪了，我媽媽不得不為它縫製一張單獨的毛皮。」可見小熊維尼第一狂迷相當念舊。

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責任編輯︰林綺玲