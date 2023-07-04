【MIRROR】教主Anson Lo主演新作《釀魂》暑期上映　眾人藏心魔曝不為人知一面

MIRROR成員教主盧瀚霆（Anson Lo）主演電影《釀魂》繼去年於紅隧廣告牌大肆預告上映後，電影公司是日突擊發布電影主海報。

在海報內，Anson Lo、姜大衛、陳紫萱、朱栢康、吳肇軒、郭翠怡、袁澧林、林耀聲似乎滿懷心事，瀰漫緊張氛圍。

而8個登場的角色當中，面孔旁邊都呈現另一個若隱若現的面貌，這些細節位顯露角色背後都有故事，每人都有不為人知的一面，關係千絲萬縷。

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一切源自心魔

《釀魂》故事由盧瀚霆、朱栢康、吳肇軒、郭翠怡四名摯友一次散心郊遊說起，到達四野無人的「赤坎村」之後怪事連連，引致眾人命運交纏。而一眾角色的往事更令他們難以釋懷，勾起沉重的回憶。

隨著電影主海報發佈，落實電影將於暑假檔期上映。

▲ （左起）郭翠怡、盧瀚霆、朱栢康、吳肇軒。

而導演岑嘉彥率先透露，故事的一切源自心魔：「《釀魂》這趟迷幻旅程是一個你我他的故事。每個人的心中都住著心魔，可能是一個等待修補的缺口，可能是一個無法彌補的遺憾。」

導演續指：「一眾角色到『赤坎村』遇上的人和事，到底是疏理心魔的好機會還是命運驅使他們走進這場難以逃脫的惡夢？

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