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【食用安全】港男買快餐店炸雞外賣　食兩啖驚見粉紅肉疑致不適

食用安全 17:12 2023/07/04

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熱門 姜濤 區區有好校 香港小姐2023 新手爸媽 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 MIRROR Hello Hong Kong

有男網民購買快餐店炸雞外賣，吃了兩口發現裡面的肉呈粉紅色，懷疑並未熟透。

雞肉需熟透方可食用！近日有網民在討論區發帖，表示自己購買了快餐店炸雞外賣回家享用，不料之後卻發現部分雞肉呈粉紅色，疑似並未熟透。之後事主胃部亦感到不適，於是上網求助。

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事主周日（2日）深夜於連登討論區發帖，指自己買了炸雞餐外賣回家，然而吃了兩口後覺得味道及口感有異，於是將炸雞拆開，結果發現雞肉不同位置分別呈現粉紅色、紅色及白色，感覺並未完全熟透。事主表示自己其後亦感到些許不適，「感覺反反地胃」，未知是否心理作用，抑或真的食物中毒。

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帖文引來不少網民回應，有人回覆指不熟的肉會明顯地呈現透明，亦有熱心網民指出雞肉雪藏太久、醃製太久或者添加了亞硝酸鹽皆會出現呈紅色的情況，並不等於不熟，著事主毋須擔心。但同時也有不少人留言反諷，認為事主大驚小怪。

點擊睇更多網民留言：

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到底雞肉為甚麼在煮熟後仍會呈現粉色？根據食安中心資料，硝酸鹽及亞硝酸鹽是醃製及加工肉類時常用的防腐劑，使用它們主要是為了抑制細菌生長，特別是肉毒桿菌。此外，硝酸鹽及亞硝酸鹽亦可增強加工肉類的色澤，並且在經過加熱後會轉化為穩定的色素，令肉類呈現特有的粉色。

另外，食安中心亦提到，禽鳥需煮至完全熟透才可食用。要將雞肉徹底煮熟，其中心溫度需達至攝氏70度，然後持續烹煮最少兩分鐘；如果在烹煮後仍有粉紅色肉汁流出，或者骨的中心部分呈紅色，就應再烹煮直至熟透為止。

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責任編輯：羅嘉欣

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