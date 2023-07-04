【性健康】21歲新娘洞房夜大出血1.5公斤　手機找答案誤以為處女膜破裂急送醫

▲ 21歲新娘洞房夜大出血1.5公斤，誤以為處女膜破裂急送醫。

新婚夫婦洞房花燭夜應是十分浪漫之事，未料內地一對年輕夫婦卻弄出意外。一名21歲女子初為人婦，與丈夫首次發生親密關係後，下體卻突然感到劇痛，並且陰道有流血情形。夫妻最初以為只是處女膜破裂的正常現象，未料過了1、2個小時仍血流不止，於是緊急送醫。惟女子已大量出血，並瀕臨急性出血休克，及後才得知，是性行為所引致的陰道撕裂傷。

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據內地媒體《都市快報》報道，浙江一對年輕夫妻在一星期前登記結婚，其中21歲的妻子在半夜同房後，下體突然感到一陣劇痛，隨後陰道開始流血。

由於夫婦都是首次過生性活，無經驗下只好用手機找答案，上網搜索後，認為是「處女膜破裂引起的出血」，以為屬於正常情況。未料過了1、2個小時後，流血情形不僅沒有改善，更是越流越多，甚至廁所也是遍地血。

女子並出現了噁心、頭暈、乏力，面色蒼白的症狀，此時她和丈夫立即叫救護車入院。浙江省立同德醫院婦產科副主任醫生高婷婷在詢問患者病史，並進行婦科檢查後發現，女子的陰道裡有大量凝血塊，陰道後穹隆處有5厘米的撕裂傷，鮮血更不停湧現。

而女子當時的出血量累積達大約1.5公斤，已瀕臨急性出血休克狀態。在止血過程中，她更一度暈厥過去。而在經過輸血、縫合搶救後，她已脫離險境，轉往普通病房治療。

報導指出，高婷婷醫生表示，對於初次性生活的女性來說，處女膜破裂引起的出血量很少，一般不超過10毫升。而處女膜破裂的疼痛往往有燒灼感，疼痛感會逐漸減輕，因而無需特別處理治療。但她亦2強調，一旦陰道出血超過半小時，或者有血塊流出，便建議需即時求醫。

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責任編輯：羅嘉欣