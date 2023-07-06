【人工智能】陳茂波：創新之路非一帆風順　人工智能是必須擁抱的大趨勢　

▲ 陳茂波在2023世界人工智能大會上致辭。（政府新聞處圖片）

正於上海訪問的財政司司長陳茂波表示，人工智能和數字經濟快速發展，令機遇和挑戰並存，但人工智能是必須擁抱的大趨勢，面對風險與困難，應持務實態度，敢於探索、勇於作為，解決過程中出現的問題。

陳茂波下午出席2023世界人工智能大會產業發展全體會議，他致辭時表示，眾多研究都顯示人工智能可以帶來顯著的經濟效益。與此同時，也有預測指出，人工智能崛起會令全球在未來五年內有多達1400萬個工作崗位消失，相當於目前就業人口的2%。

他認為，問題不在於技術本身，而是有沒有設下適當的護欄，讓技術能夠在適當規管的情況下，以對人類有利和有保障的方式發展。

至於香港可以如何貢獻人工智能發展，陳茂波提到，國家十四五規劃明確支持香港建設國際創新科技中心，認為在科研人才力量、資金、國家戰略優勢三面面作出獨特貢獻。

陳茂波指，在現時地緣政治格局下，香港是一個比較容易吸引國際級人才的地方。不管在制度、生活方式、國際化程度等方面，對他們都相當有吸引力。

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責任編輯：林曉君