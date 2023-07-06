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【行政立法】交流答問會續聚焦二十大報告　包括文藝產業發展

政治 19:29 2023/07/06

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熱門 李玟離世 區區有好校 靈戲逼人 新手爸媽 香港小姐2023 超市大搜查 周潤發 全民造星V 30＋減肥 MIRROR

第二次交流答問會下周四舉行。（資料圖片）

第二次行政長官互動交流答問會下周四（13日）舉行，行政署今日致信立法會交代答問會主題和安排，當日主題續跟進二十大報告的三個主要議題，第一節主題為《文化藝術產業發展》，第二節主題為《法治人才》和《應急安全》。

特首在第一節及第二節開始時，會先作開場發言，再與議員交流。李家超擬在圍繞上述主題，就3大方面諮詢議員意見，以納入施政考慮：

（1）香港如何發揮優勢，推進香港文化藝術產業發展？如何更好鼓勵文創投資於本地創作單位的對接和合作，培植本地文化藝術創業者開拓市場？要推進「文化自信自強」，內容和優次為何？

（2）香港是否可利用優勢，建設成為「中外國際法律人才培訓基地」，鞏固香港的法治地位，並貢獻國家推進法治建設，發揮好香港在法治方面聯通國家和世界的獨特優勢和地位？如何落實這目標？

（3）香港是否可發揮自身優勢，和大灣區內地城市建立一個聯防聯控、優勢互補的聯合應急機制，貢獻香港應急既能和經驗，同時在聯合機制下，共用重大和專業應急裝備，提高防災減災救災及重大突發公共事件處置保障能力？

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記者：林曉君

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