【區會改革】立法會全票通過修例草案　李家超：深感鼓舞

▲ 立法會全票通過區議會改革方案。（梁偉榮攝）

《2023年區議會（修訂）條例草案》在88票支持、0票反對、0票反對下，獲立法會三讀通過。新制下的區議會，委任、間選、直選比例將為「442」，各區民政事務專員將擔任區議會主席，同時會設立監察制度，確保區議員履職盡責。

▲ 立法會全票通過有關改革區議會修例草案。（梁偉榮攝）

▲ 多位司局長均有出席今日會議。（梁偉榮攝）

特首李家超對於立法會全票通過條例草案，深感鼓舞，特區政府將全力以赴，進行下一階段的工作。選舉管理委員會現正為舉行區議會一般選舉加緊進行籌備工作。民青局正着手為區議會的運作和區議員的履職監察機制制訂指引，亦會以「用人唯才」的原則，向行政長官推薦具才幹、能力經驗切合地區需要的愛國愛港人士擔任委任區議員。

▲ 陳國基會後見記者。（梁偉榮攝）

署理行政長官陳國基會後見記者表示，完善地區工作的另一個重要範疇是完善地區架構，政府將成立「地區治理領導委員會」，由政務司司長主持，同時成立「地區治理專組」，由政務司副司長主持。

參選者毋需退出關愛隊

在恢復二讀辯論階段，合共78名議員發言。立法會議員容海恩昨日提出關注，是否退出關愛隊才能參選區議員？民政及青年事務局局長麥美娟今日澄清，政府沒有相關規定，但有關人士需要考慮是否有足夠的時間，兼顧兩方面工作。

立法會公眾席上，繼昨日有50多位不同年齡層的市民在場旁聽，今日繼續有十多人在場。

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記者：趙居逸