【國安法】英美澳批國安處懸紅通緝　外交部駐港公署：強烈不滿

▲ 外交部駐港公署強調，捍衛國家安全天經地義、絕不容許任何外部勢力插手干預。(資料圖片)

香港警方國家安全處日前懸紅100萬，通緝海外八名香港人，包括任建峰、袁弓夷、羅冠聰等，指八人涉嫌在海外勾結外國勢力、危害國家安全等。英、美、澳批評警方的決定，美方更促撤回懸紅。香港保安局今日批評，有國家肆意對國安處依法通緝在逃人的行動，作出無理抨擊。中國外交部駐港特派員公署表示，強烈不滿和堅決反對。

美國國務院發言人批評，香港警方國安處懸紅通緝8名身處海外的人士，是開創一個危險的先例，威脅到世界各地人士的人權和基本自由，譴責有關行為，呼籲撤回懸紅、尊重他國主權。

英國外交大臣祈湛明認為，有關行為是中國域外法律威權影響力的又一例證，英方不會容忍中國威嚇在英國及海外的個人，會為受針對的人士挺身而出。澳洲外長黃英賢則表示，對香港當局的決定深感失望，又指澳洲一直關注香港當局廣泛利用《港區國安法》，去拘捕支持民主的人。

外交部駐港公署：捍衛國安天經地義 不容外部勢力插手干預

中國外交部駐港特派員公署今日表示，針對美國國務院發言人、國會有關機構、美國駐港總領館、英國外交大臣等國政客發表涉港謬論，妄議特區警方依法通緝8名外逃反中亂港首惡分子，並公然詆毀《港區國安法》，干預特區法治和正常執法，表示強烈不滿和堅決反對。公署發言人強調，捍衛國家安全天經地義、絕不容許任何外部勢力插手干預。

中國外交部駐港特派員公署發言人指出，任建峰等人長期從事反中亂港活動，勾結外部勢力「賣港求榮」，為謀一己政治私利，不惜陷750萬香港市民於水火、陷香港社會於動盪。發言人批評，其逃竄海外後仍不收手，到處散佈涉華涉港政治謠言和「港獨」謬論，鼓動外部勢力干預甚至制裁香港，公然挑戰國安法權威。

保安局：英美澳國安法律也具備域外效力 是雙重標準

香港保安局表示，強烈反對和譴責有國家肆意對警務處國家安全處（國安處）依法通緝在逃人的行動作出無理抨擊。保安局發言人指，國安處行動合情、合理、合法。危害國家安全是嚴重的罪行，沒有國家會對危害國家安全的行為和活動袖手旁觀。公開因涉嫌犯下嚴重罪行而被通緝的逃犯資料，並要求市民大眾協助緝拿逃犯歸案，是香港警察和其他執法部門常見的做法，亦符合國際慣例。保安局

保安局發言人強調，很多國家，包括英國、美國和澳洲自身的國家安全法律也具備域外效力，《港區國安法》的域外效力符合國際法的『保護管轄』原則和國際慣例，批評有關國家是雙重標準的典型操作。



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責任編輯：區綽彥